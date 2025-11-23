«Русский царь»: испанская газета восхитилась Батраковым

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Парма
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.35
П2
1.91
Футбол. Первая лига
перерыв
Уфа
0
:
Факел
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.04
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.75
X
4.97
П2
1.37
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.31
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.92
П2
1.63
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.48
П2
2.13
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.69
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.08
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.10
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
6.86
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.49
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
7.90
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.18
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.63
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.44
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.20
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.86
X
5.36
П2
1.43
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Русский царь»: испанская газета восхитилась Батраковым

Diario Sport назвала футболиста Батракова русским царем.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Испанская газета Diario Sport опубликовала материал, в котором восхитилась российским футболистом московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, назвав его «русским царем».

Газета опубликовала материал с заголовком «Батраков, молодой русский царь, который нравится “Барселоне”. В нем отмечается, что Россия всегда была известна футболистами с атакующим талантом, такими как Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко. Автор материала подчеркивает, что имя Батракова — самое громкое в нынешнем поколении российских футболистов, упоминая в том числе полузащитников московского ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова, нападающего столичного “Динамо” Ярослава Гладышева и вингера московского “Спартака” Игоря Дмитриева.

«Батраков действует в атаке с такой уверенностью, что напоминает (Лионеля) Месси, лицом к воротам он столь же смертоносен, как (Роберт) Левандовский, а в трех метрах от штрафной площади он так же опасен, как (Федерико) Вальверде. Поэтому его так сложно обыгрывать в защите. В его арсенале уже есть суперголы в “девятку” из-за пределов штрафной, пенальти с обманом вратаря и точные удары головой», — отмечается в материале.

В издании подчеркнули, что российский футболист может стать заменой польскому нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому, контракт которого истекает в 2026 году.

«Барселоне» нужны голы, и Батраков мог бы стать интересным вариантом. У него не такая физическая мощь, но он очень универсален и просто божественно сочетается с полузащитниками. За ним также наблюдает «Жирона», а на последнем матче присутствовали агенты «Монако», — говорится в материале.

Батракову 20 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основной состав клуба с января 2024 года. В сезоне-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» и получил приз лучшему молодому игроку сезона. В текущем сезоне в активе полузащитника 13 голов в 19 матчах в различных турнирах за «Локомотив». Его клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 15 туров.