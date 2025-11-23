«Русский царь»: испанская газета восхитилась Батраковым

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Испанская газета Diario Sport опубликовала материал, в котором восхитилась российским футболистом московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, назвав его «русским царем».
Газета опубликовала материал с заголовком «Батраков, молодой русский царь, который нравится “Барселоне”. В нем отмечается, что Россия всегда была известна футболистами с атакующим талантом, такими как Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко. Автор материала подчеркивает, что имя Батракова — самое громкое в нынешнем поколении российских футболистов, упоминая в том числе полузащитников московского ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова, нападающего столичного “Динамо” Ярослава Гладышева и вингера московского “Спартака” Игоря Дмитриева.
«Батраков действует в атаке с такой уверенностью, что напоминает (Лионеля) Месси, лицом к воротам он столь же смертоносен, как (Роберт) Левандовский, а в трех метрах от штрафной площади он так же опасен, как (Федерико) Вальверде. Поэтому его так сложно обыгрывать в защите. В его арсенале уже есть суперголы в “девятку” из-за пределов штрафной, пенальти с обманом вратаря и точные удары головой», — отмечается в материале.
В издании подчеркнули, что российский футболист может стать заменой польскому нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому, контракт которого истекает в 2026 году.
«Барселоне» нужны голы, и Батраков мог бы стать интересным вариантом. У него не такая физическая мощь, но он очень универсален и просто божественно сочетается с полузащитниками. За ним также наблюдает «Жирона», а на последнем матче присутствовали агенты «Монако», — говорится в материале.
Батракову 20 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основной состав клуба с января 2024 года. В сезоне-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» и получил приз лучшему молодому игроку сезона. В текущем сезоне в активе полузащитника 13 голов в 19 матчах в различных турнирах за «Локомотив». Его клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 15 туров.