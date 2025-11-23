«Русский царь»: испанская газета восхитилась Батраковым

«Батраков действует в атаке с такой уверенностью, что напоминает (Лионеля) Месси, лицом к воротам он столь же смертоносен, как (Роберт) Левандовский, а в трех метрах от штрафной площади он так же опасен, как (Федерико) Вальверде. Поэтому его так сложно обыгрывать в защите. В его арсенале уже есть суперголы в “девятку” из-за пределов штрафной, пенальти с обманом вратаря и точные удары головой», — отмечается в материале.