В ЦСКА раскрыли характер травм Кругового и Лукина

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Защитник ЦСКА Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной кости в матче чемпионата России по футболу с московским «Спартаком», а его одноклубник Матвей Лукин — сотрясение мозга, сообщается в Telegram-канале армейцев.
ЦСКА в субботу на выезде потерпел поражение от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 11-й минуте из-за повреждения поле покинул Круговой. Лукин вышел в стартовом составе и отыграл до конца матча.
«У Кругового сильный ушиб передней подвздошной кости. Сроки лечения и восстановления будут определены в течение 1−2 дней. Лукин получил сотрясение мозга. В течение ближайших двух дней Матвей пройдет курс терапии», — говорится в сообщении клуба.