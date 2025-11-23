В ЦСКА раскрыли характер травм Кругового и Лукина

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Парма
1
Все коэффициенты
П1
4.65
X
3.25
П2
1.95
Футбол. Первая лига
перерыв
Уфа
0
:
Факел
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.04
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.75
X
4.92
П2
1.38
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.31
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.92
П2
1.63
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.48
П2
2.13
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.69
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.08
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.10
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
6.86
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.49
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
7.90
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.18
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.63
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.44
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.20
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.86
X
5.36
П2
1.43
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

В ЦСКА раскрыли характер травм Кругового и Лукина

Футболист ЦСКА Круговой получил ушиб в матче со «Спартаком», у Лукина сотрясение.

Источник: ФК ЦСКА

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Защитник ЦСКА Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной кости в матче чемпионата России по футболу с московским «Спартаком», а его одноклубник Матвей Лукин — сотрясение мозга, сообщается в Telegram-канале армейцев.

ЦСКА в субботу на выезде потерпел поражение от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 11-й минуте из-за повреждения поле покинул Круговой. Лукин вышел в стартовом составе и отыграл до конца матча.

«У Кругового сильный ушиб передней подвздошной кости. Сроки лечения и восстановления будут определены в течение 1−2 дней. Лукин получил сотрясение мозга. В течение ближайших двух дней Матвей пройдет курс терапии», — говорится в сообщении клуба.