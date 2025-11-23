Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал обладателя Кубка УЕФА в составе армейского клуба и экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина, у которого было выявлено тяжелое заболевание.
В субботу стало известно, что у бывшего капитана сборной России Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. РПЛ и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста.
«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находится Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь. И знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой», — написал Акинфеев.
Алдонину 45 лет, он начал профессиональную карьеру в волгоградском «Роторе», из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. Также он представлял саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы — 2004.