Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
2.95
П2
2.63
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
2.70
П2
1.74
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
1
:
Парма
2
Все коэффициенты
П1
74.00
X
6.00
П2
1.19
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.19
X
3.89
П2
1.66
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.31
П2
2.48
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.43
П2
2.14
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.69
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.10
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.07
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.15
П2
6.75
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.41
П2
2.47
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.80
П2
8.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.15
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.55
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.19
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.33
П2
1.45
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Алдонина

Акинфеев: больно из-за ситуации с Алдониным, он настоящий боец.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал обладателя Кубка УЕФА в составе армейского клуба и экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина, у которого было выявлено тяжелое заболевание.

В субботу стало известно, что у бывшего капитана сборной России Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. РПЛ и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста.

«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находится Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь. И знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой», — написал Акинфеев.

Алдонину 45 лет, он начал профессиональную карьеру в волгоградском «Роторе», из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. Также он представлял саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы — 2004.