МВД разбирается в инциденте с болельщиками после матча «Спартак» — ЦСКА

«В случившемся после матча “Спартак” — ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион не место для насилия! Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — заявил Зеленов.