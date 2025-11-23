МВД разбирается в инциденте с болельщиками после матча «Спартак» — ЦСКА

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.00
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
2.66
П2
1.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
1
:
Парма
2
Все коэффициенты
П1
47.00
X
5.50
П2
5.50
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.19
X
3.89
П2
1.66
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.31
П2
2.48
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.43
П2
2.14
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.69
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.10
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.07
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.15
П2
6.75
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.41
П2
2.47
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.80
П2
8.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.15
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.55
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.19
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.33
П2
1.45
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

МВД разбирается в инциденте с болельщиками после матча «Спартак» — ЦСКА

МВД разбирается в инциденте с дракой болельщиков после московского дерби.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА, сообщил журналистам глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в субботу на стадионе «Спартака» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После матча в СМИ была опубликована видеозапись, на которой группа фанатов «красно-белых» около домашнего стадиона избивает болельщика с шарфом ЦСКА.

«В случившемся после матча “Спартак” — ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион не место для насилия! Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — заявил Зеленов.