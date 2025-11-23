МВД разбирается в инциденте с болельщиками после матча «Спартак» — ЦСКА

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА, сообщил журналистам глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в субботу на стадионе «Спартака» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После матча в СМИ была опубликована видеозапись, на которой группа фанатов «красно-белых» около домашнего стадиона избивает болельщика с шарфом ЦСКА.
«В случившемся после матча “Спартак” — ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион не место для насилия! Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — заявил Зеленов.