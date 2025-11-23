«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче РПЛ

«Крылья Советов» одержали победу на турнире впервые с 14 сентября и прервали семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). Самарский клуб вышел на 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Ростов» (18) располагается на девятой позиции.