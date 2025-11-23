«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче РПЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Ростов» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Иван Олейников (9-я минута) и Джимми Марин (55).
«Крылья Советов» одержали победу на турнире впервые с 14 сентября и прервали семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). Самарский клуб вышел на 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Ростов» (18) располагается на девятой позиции.
В следующем матче «Ростов» 30 ноября примет московский «Локомотив», а «Крылья Советов» в этот же день на выезде сыграют против «Краснодара».
Магомед Адиев
Джонатан Альба
Иван Олейников
9′
Джимми Марин
(Ильзат Ахметов)
55′
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
86′
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
22
Фернандо Костанца
19
Иван Олейников
46′
8
Максим Витюгов
26
Джимми Марин
79′
11
Амар Рахманович
77
Ильзат Ахметов
79′
91
Владимир Игнатенко
14
Михайло Баньяц
82′
9
Алексей Сутормин
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
83′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
3
Умар Сако
62′
22
Давид Семенчук
40
Илья Вахания
87′
91
Антон Шамонин
58
Даниил Шанталий
62′
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
76′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
62
Иван Комаров
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти