«Зенит» победил в гостях аутсайдера и возглавил РПЛ

Петербургский «Зенит» победил «Пари НН» со счетом 2:0 в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла в Нижнем Новгороде.
Мячи забили Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).
«Зенит» набрал 33 очка и поднялся на первое место в таблице, опередив ЦСКА.
При этом чемпион РПЛ «Краснодар» (33) свой матч 16-го тура против «Локомотива» проведет позднее в воскресенье.
У «Пари НН» восемь очков и последнее место.
В 17-м туре «Зенит» примет казанский «Рубин» 30 ноября, а нижегородцы 29 ноября сыграют в Самаре с тольяттинским «Акроном».
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Луис Энрике)
48′
Маркус Вендел
69′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
88
Даниил Лесовой
70
Максим Шнапцев
90′
32
Вадим Пигас
77
Андрей Ивлев
74′
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
90′
78
Николай Калинский
27
Вячеслав Грулев
64′
21
Реналдо Сефас
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
11
Луис Энрике
25
Страхиня Эракович
33
Нино
5
Вильмар Барриос
66
Роман Вега
90′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
82′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
57′
90′
18
Ярослав Михайлов
7
Александр Соболев
83′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
20′
74′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Пари Нижний Новгород
Зенит
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
3
5
Угловые
7
4
Фолы
22
9
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
