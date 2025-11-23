Батраков будет капитаном «Локомотива» в матче против «Краснодара»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков выйдет на матч чемпионата России по футболу против «Краснодара» с капитанской повязкой.
Основной капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Этот матч станет третьим для 20-летнего Батракова в роли капитана железнодорожников.
Полностью стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Максим Ненахов, Зелимхан Бакаев, Данил Пруцев, Алексей Батраков (капитан), Артем Карпукас, Александр Руденко, Николай Комличенко.
В стартовый состав действующего чемпиона страны вошли Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Витор Тормена, Диего Коста, Джованни Гонсалес, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Джон Кордоба.
Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в воскресенье в Москве, начало — 19:45 мск. «Локомотив» с 30 очками занимает четвертое место в таблице, «Краснодар» (33 очка) располагается строчкой выше.