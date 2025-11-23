Батраков будет капитаном «Локомотива» в матче против «Краснодара»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.35
П2
2.48
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.55
П2
5.58
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.58
П2
7.82
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.10
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.63
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.45
П2
5.40
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.41
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.15
П2
4.95
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.78
X
5.36
П2
1.44
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Батраков будет капитаном «Локомотива» в матче против «Краснодара»

Батраков выйдет на матч против «Краснодара» с капитанской повязкой.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков выйдет на матч чемпионата России по футболу против «Краснодара» с капитанской повязкой.

Основной капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Этот матч станет третьим для 20-летнего Батракова в роли капитана железнодорожников.

Полностью стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Максим Ненахов, Зелимхан Бакаев, Данил Пруцев, Алексей Батраков (капитан), Артем Карпукас, Александр Руденко, Николай Комличенко.

В стартовый состав действующего чемпиона страны вошли Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Витор Тормена, Диего Коста, Джованни Гонсалес, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Джон Кордоба.

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в воскресенье в Москве, начало — 19:45 мск. «Локомотив» с 30 очками занимает четвертое место в таблице, «Краснодар» (33 очка) располагается строчкой выше.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше