«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина

Московское «Динамо» победило махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч закончился со счетом 3:0.
У хозяев поля отличились Константин Тюкавин (на 27-й минуте), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87).
На 70-й минуте гости остались вдесятером после удаления Имада Аззи.
Московский клуб провел первый матч после ухода Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на сборной России. Команду, как и после увольнения Марцела Лички в концовке прошлого сезона, возглавил Ролан Гусев.
«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на девятое место в таблице. Команда победила в РПЛ впервые с 26 сентября, когда обыграла самарские «Крылья Советов» (3:2).
У махачкалинского клуба 14 очков и 13-е место.
В 17-м туре «Динамо» сыграет в Грозном с «Ахматом» 30 ноября, а махачкалинская команда на следующий день встретится в гостях с «Сочи».
Ролан Гусев
Хасанби Биджиев
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
