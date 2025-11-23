«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.85
П2
2.99
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
2.90
П2
2.43
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.20
П2
2.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
3.00
П2
2.17
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.59
П2
2.41
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.45
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.41
X
3.47
П2
1.81
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.15
П2
4.95
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.78
X
5.36
П2
1.44
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина

Московский клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, победив махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. 17 ноября из «Динамо» ушел Валерий Карпин.

Источник: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» победило махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч закончился со счетом 3:0.

У хозяев поля отличились Константин Тюкавин (на 27-й минуте), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87).

На 70-й минуте гости остались вдесятером после удаления Имада Аззи.

Московский клуб провел первый матч после ухода Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на сборной России. Команду, как и после увольнения Марцела Лички в концовке прошлого сезона, возглавил Ролан Гусев.

«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на девятое место в таблице. Команда победила в РПЛ впервые с 26 сентября, когда обыграла самарские «Крылья Советов» (3:2).

У махачкалинского клуба 14 очков и 13-е место.

В 17-м туре «Динамо» сыграет в Грозном с «Ахматом» 30 ноября, а махачкалинская команда на следующий день встретится в гостях с «Сочи».

Динамо
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Ролан Гусев
Хасанби Биджиев
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше