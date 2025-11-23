Степашин: «Карпин ушел сам, по-честному. Это не Кудашов в хоккейном “Динамо”»

— Правда, что хотите назначить Черчесова в «Динамо»?
— Зачем? У нас есть Ролан Гусев.
— Гусев остается в «Динамо»?
— Четыре победы, и мы все станем сильнее.
— Карпин сам ушел?
— Карпин ушел сам, по-честному. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо», — передает слова Степашина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Напомним, хоккейное и футбольное «Динамо» в один день рассталось с главными тренерами Алексеем Кудашовым и Валерием Карпиным.
Карпин сам объявил о своем уходе через РФС, а об отставке Кудашова сообщил клуб.
