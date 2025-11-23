Степашин: «Карпин ушел сам, по-честному. Это не Кудашов в хоккейном “Динамо”»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.15
П2
1.85
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
1
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.60
П2
23.00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
3.06
X
2.65
П2
2.85
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
3
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
67.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
Все коэффициенты
П1
14.50
X
4.40
П2
1.35
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
27.00
X
4.30
П2
1.32
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.20
П2
1.60
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.33
П2
3.95
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.12
П2
4.94
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.09
X
5.48
П2
1.42
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Степашин: «Карпин ушел сам, по-честному. Это не Кудашов в хоккейном “Динамо”»

Председатель консультативного совета и член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопросы журналистов после победы над махачкалинским «Динамо» в РПЛ (3:0).

Источник: РИА "Новости"

— Правда, что хотите назначить Черчесова в «Динамо»?

— Зачем? У нас есть Ролан Гусев.

— Гусев остается в «Динамо»?

— Четыре победы, и мы все станем сильнее.

— Карпин сам ушел?

— Карпин ушел сам, по-честному. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо», — передает слова Степашина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

Напомним, хоккейное и футбольное «Динамо» в один день рассталось с главными тренерами Алексеем Кудашовым и Валерием Карпиным.

Карпин сам объявил о своем уходе через РФС, а об отставке Кудашова сообщил клуб.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше