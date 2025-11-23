«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и сохранил лидерство в РПЛ

Чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл вничью в Москве с «Локомотивом» и сохранил лидерство в турнирной таблице по итогам 16-го тура.
Матч закончился со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 11-й минуте — забил Александр Руденко.
На 15-й Дуглас Аугусто забил после нескольких добиваний.
На 76-й минуте гости не смогли реализовать опасную контратаку — Сесар Монтес головой отбил мяч, летевший в ворота после удара Никиты Кривцова.
Капитаном «Локомотива» был лучший бомбардир РПЛ Алексей Батраков.
Матч посетили более 15 тыс. зрителей.
В 17-м туре 30 ноября «Краснодар», набравший 34 очка, примет самарские «Крылья Советов». «Локомотив», у которого 31 очко и четвертое место в таблице, в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».
Михаил Галактионов
Мурад Мусаев
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
11′
Дуглас Аугусту
15′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
85′
23
Сесар Монтес
83
Алексей Батраков
19
Александр Руденко
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
48′
69′
10
Дмитрий Воробьев
27
Николай Комличенко
69′
9
Сергей Пиняев
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
3
Тормена
4
Диего Коста
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
11
Жоау Батчи
64′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
32′
75′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
80′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти