«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и сохранил лидерство в РПЛ

Матч в Москве закончился со счетом 1:1. Забили Александр Руденко и Дуглас Аугусто.

Источник: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл вничью в Москве с «Локомотивом» и сохранил лидерство в турнирной таблице по итогам 16-го тура.

Матч закончился со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте — забил Александр Руденко.

На 15-й Дуглас Аугусто забил после нескольких добиваний.

На 76-й минуте гости не смогли реализовать опасную контратаку — Сесар Монтес головой отбил мяч, летевший в ворота после удара Никиты Кривцова.

Капитаном «Локомотива» был лучший бомбардир РПЛ Алексей Батраков.

Матч посетили более 15 тыс. зрителей.

В 17-м туре 30 ноября «Краснодар», набравший 34 очка, примет самарские «Крылья Советов». «Локомотив», у которого 31 очко и четвертое место в таблице, в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».

Локомотив
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 15389 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Мурад Мусаев
Голы
Локомотив
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
11′
Краснодар
Дуглас Аугусту
15′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
85′
23
Сесар Монтес
83
Алексей Батраков
19
Александр Руденко
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
48′
69′
10
Дмитрий Воробьев
27
Николай Комличенко
69′
9
Сергей Пиняев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
3
Тормена
4
Диего Коста
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
11
Жоау Батчи
64′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
32′
75′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
80′
6
Кевин Ленини
Статистика
Локомотив
Краснодар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
15
21
Удары в створ
2
9
Угловые
1
4
Фолы
25
11
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
