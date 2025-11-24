Ричмонд
Не стало Никиты Симоняна. Легендарный спартаковец умер на 100-м году жизни

Ушла эпоха.

Источник: Спорт-Экспресс

В российском футболе огромная потеря — на 100-м году жизни не стало Никиты Павловича Симоняна. Об этом «СЭ» рассказал друг легендарного футболиста и тренера, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Не дожил до ста

По словам Мирзояна, недавно Симонян был отправлен в больницу: «Никита Павлович умер. Ему стало плохо в четверг, его госпитализировали. Полчаса назад он умер. Это ужас», — рассказал Мирзоян «СЭ».

Симонян отметил 99-летие только в прошлом месяце — 12 октября. Легенду поздравляли буквально всей страной — даже сборная России вышла на матч с Боливией в футболках, посвященных дню рождения Никиты Павловича.

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин накануне 99-летия присвоил Симоняну звание «Герой Труда».

В начале месяца Никита Павлович стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов, когда 2 ноября в возрасте 102 лет умер французский велогонщик Шарль Кост, бравший золото на Олимпиаде 1948 года.

О своем долголетии Симонян высказывался с иронией: «Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только “Спартак”, но и вообще всех — уже ушла “туда”, а я пока что держусь!», — говорил Никита Павлович в интервью «СЭ» после последнего дня рождения.

Легенда отечественного футбола

Симонян — настоящая глыба. Будучи футболистом он успел поиграть за сухумское «Динамо» и «Крылья Советов», но прославился в первую очередь как нападающий «Спартака». За 10 лет в составе красно-белых (1949 — 1959) Никита Павлович забил 160 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба — результат не превзошли до сих пор. С москвичами форвард четыре раза выиграл чемпионат страны и два раза — Кубок СССР.

Не менее важной для Симоняна была и сборная СССР — он провел за нее не так много матчей, но успел выиграть Олимпиаду-1956 и побыть капитаном на чемпионате мира-1958, а также стать автором первого гола советской сборной в истории ЧМ — в ворота англичан.

После завершения игровой карьеры Никита Павлович стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды Симоняна трижды выигрывали чемпионство — два раза побеждали красно-белые (1962, 1969), один раз — «Арарат» (1973). Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре Кубка СССР.

С середины 1980-х Никита Павлович начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе.