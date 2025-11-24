РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна.

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в официальных Telegram-каналах выразили соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
О смерти Симоняна, которому 12 октября исполнилось 99 лет, в воскресенье вечером сообщил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
В Telegram-канале РФС аватар был сменен на траурный. Также на официальном сайте организации были приглушены все цвета. «Ушел из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде было 99 лет», — говорится в сообщении РФС.
«Не стало Никиты Павловича Симоняна. Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать», — сообщается в заявлении РПЛ.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА). Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.