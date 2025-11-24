Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2

РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в официальных Telegram-каналах выразили соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

О смерти Симоняна, которому 12 октября исполнилось 99 лет, в воскресенье вечером сообщил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

В Telegram-канале РФС аватар был сменен на траурный. Также на официальном сайте организации были приглушены все цвета. «Ушел из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде было 99 лет», — говорится в сообщении РФС.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна. Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать», — сообщается в заявлении РПЛ.

Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).

Симонян — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА). Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.

