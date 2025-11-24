Экс-тренер «Спартака»: Симонян навсегда останется в истории клуба

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший тренер московского «Спартака» испанец Рауль Рианчо заявил РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян навсегда останется в истории клуба и российского футбола.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«Он войдет в историю клуба и всего российского футбола. Его рекорд будет трудно превзойти! Надеюсь, что там, где он сейчас, он продолжит ставить рекорды. Покойся с миром, Никита», — сказал Рианчо.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.