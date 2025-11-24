Ричмонд
Гаджиев почтил память Симоняна: «Интеллигентный человек, но мог и жестко поставить зажравшихся на место»

Заслуженный тренер России и олимпийский чемпион Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о кончине Никиты Симоняна.

Источник: Sport24

Ранее стало известно, что легендарный советский футболист скончался в возрасте 99 лет.

"Симонян — эпоха советского футбола и того времени, когда наш футбол был на передовых позициях и мы выигрывали кубок Европы и олимпийское золото. Он был лучшим бомбардиром, а потом уже был тренером и, когда наше государство распалось, он возглавил наш футбол.

Симонян — человек, пользующийся большим уважением и вниманием. Он отличался необыкновенным умением находить общий язык с разными людьми, при этом не изменяя себе и футболу. Симонян был высшей степени интеллигентным человеком, но мог и жестко поставить на свое место зажравшихся.

Запоминающихся историй, связанных с ним, очень много. С Никитой Павловичем я знаком лет 40, мы дружили. Больше всего запомнил разговор у него дома, когда его супруга назвала меня «тундрой», потому что я не проходил медицинские обследования, а она была врачом.

Еще, помню захожу к нему в кабинет, а он говорит: «Скажите, пожалуйста, Гаджи Муслимович, как можно по летящему мячу попасть, когда игрок не положит корпус?». И Никита Павлович показывает, как надо бить. А удар его… В 65 лет Симонян на базе в Новогорске, когда он помогал Лобановскому, оставался бить после тренировки и в таком возрасте бил не хуже целого ряда игроков. У Симоняна было здоровье от Бога. Не случайно он прожил, считай, 100 лет", — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.