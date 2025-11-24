Гаджиев почтил память Симоняна: «Интеллигентный человек, но мог и жестко поставить зажравшихся на место»

Еще, помню захожу к нему в кабинет, а он говорит: «Скажите, пожалуйста, Гаджи Муслимович, как можно по летящему мячу попасть, когда игрок не положит корпус?». И Никита Павлович показывает, как надо бить. А удар его… В 65 лет Симонян на базе в Новогорске, когда он помогал Лобановскому, оставался бить после тренировки и в таком возрасте бил не хуже целого ряда игроков. У Симоняна было здоровье от Бога. Не случайно он прожил, считай, 100 лет", — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.