Матч-центр
Все
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.70
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.27
П2
3.95
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.94
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Юран одобрил назначение Романова главным тренером «Спартака»: «Гвардиола ведь не поедет»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказал мнение о назначении Вадима Романова на пост главного тренера московского клуба.

Источник: Sport24

Романов занял должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича.

«Когда надел футболку “Спартака” с ромбиком, у нее аура такая, знаете… В общем, она как будто прилипает к груди. Когда ты поиграл в этом клубе, когда ты поработал там немножко, это уже на всю жизнь.

Очень правильное решение руководства, на мой взгляд. Чтобы не в спешке искать тренера. Нужно переварить ситуацию: будет работать тренер до зимней паузы, а потом уже принимать решение, оставлять Романова или привозить какого-то иностранца. Гвардиола ведь не поедет, Клопп не поедет.

Я всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 млн. Я убежден, что у нас должны быть тренеры из России«, — сказал Юран в эпизоде “Спартак Шоу”.