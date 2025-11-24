Юран одобрил назначение Романова главным тренером «Спартака»: «Гвардиола ведь не поедет»

Романов занял должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича.
«Когда надел футболку “Спартака” с ромбиком, у нее аура такая, знаете… В общем, она как будто прилипает к груди. Когда ты поиграл в этом клубе, когда ты поработал там немножко, это уже на всю жизнь.
Очень правильное решение руководства, на мой взгляд. Чтобы не в спешке искать тренера. Нужно переварить ситуацию: будет работать тренер до зимней паузы, а потом уже принимать решение, оставлять Романова или привозить какого-то иностранца. Гвардиола ведь не поедет, Клопп не поедет.
Я всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 млн. Я убежден, что у нас должны быть тренеры из России«, — сказал Юран в эпизоде “Спартак Шоу”.