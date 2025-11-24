Умяров назвал главное отличие в игре «Спартака» после ухода Станковича и назначения Романова

Напомним, что единственный гол «Спартак» забил в ворота ЦСКА в конце первого тайма с углового.
— Тренер говорит, что это наигранный угловой.
— Да. Это мы наигрывали. Я думаю, что понятно было и по второму угловому. Тоже было достаточно опасно, если бы перед Акинфеевым кто-то сыграл, но он спокойно забрал.
По поводу самой игры — конечно же, хотелось забить больше. У ЦСКА был момент в конце, когда Дивеев ударил выше. Но в целом я думаю, что именно по игре в обороне — это одна из наиболее качественных игр.
— Каково тебе под руководством нового тренера? Ребята говорят, что кое-что изменилось в тренировочном процессе. Что именно? На что ставка при подготовке? И как тебе его манера управления игрой? Он довольно спокоен.
— В любом случае подход другой, потому что это разные тренеры, разные видения. Понятное дело, что схему не стали менять, и я думаю, что и не поменяем. Наверное, немножко изменили подход именно в обороне. Раньше мы играли везде, по всему полю практически, в каждой игре один в один.
— Как-то сдержаннее стали, да?
— Я думаю, что да. И в центре это сильно бросается, потому что раньше могли бегать чуть ли не по всему полю. Это, наверное, самое главное отличие, — сказал Умяров на ютуб-канале «О, Родной Футбол!».