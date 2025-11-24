Трибуна на «Лукойл Арене», улица в Армении, минута молчания и скорбь. В России и мире прощаются с Симоняном

Также прозвучала идея переименовать в честь Симоняна одну из улиц в Москве: «Я думаю, что можно назвать улицу в Москве в честь Симоняна. Уверена, что руководство “Спартака” и Минспорта будет этим заниматься. Это непростой процесс. Мы в свое время занимались тем, чтобы назвать улицу имени Иванова, но это было сложно. Тут нужно не только поднимать общественность, но и административные шаги делать», — заявила депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина в интервью «Советскому спорту».