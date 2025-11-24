Трибуна на «Лукойл Арене», улица в Армении, минута молчания и скорбь. В России и мире прощаются с Симоняном

Вечером 23 ноября не стало Никиты Симоняна — легендарный отечественный футболист и тренер умер в возрасте 99 лет. Весь мир скорбит — и отдает дань уважения Никите Павловичу.
Трибуна, минуты молчания, улица
В РФС сообщили, что уже готовят церемонию прощания с легендой — она состоится 27 ноября на «Лукойл Арене»: «Я и все сотрудники РФС выражаем искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Главный клуб в карьере Симоняна — «Спартак» — уже объявил: трибуна А названа в честь лучшего бомбардира в своей истории. Напомним, в составе красно-белых Никита Павлович забил 160 мячей, а в бытность игроком и тренером выиграл шесть чемпионств и пять Кубков СССР.
«Навсегда рядом с родным клубом», — написал «Спартак» в соцсетях, сопроводив сообщение фотографией трибуны А.
Также прозвучала идея переименовать в честь Симоняна одну из улиц в Москве: «Я думаю, что можно назвать улицу в Москве в честь Симоняна. Уверена, что руководство “Спартака” и Минспорта будет этим заниматься. Это непростой процесс. Мы в свое время занимались тем, чтобы назвать улицу имени Иванова, но это было сложно. Тут нужно не только поднимать общественность, но и административные шаги делать», — заявила депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина в интервью «Советскому спорту».
Аналогичная идея есть и в Армении: «По инициативе фракции “Мать Армения” ввели в обращение проект о переименовании улицы Разданское ущелье, рядом со стадионом “Раздан” Еревана, в улицу Никиты Симоняна», — написал в социальных сетях армянский политик Манук Сукиасян.
Кроме того, все ближайшие матчи в России и Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне. Об этом уже сообщили в РФС и Федерации футбола Армении.
Весь мир скорбит
Многие футбольные деятели выразили свои соболезнования еще ночью. Днем таковых стало еще больше — с Симоняном прощаются по всему миру.
Так, в Бразильской конфедерации футбола вспомнили о дружбе Никиты Павловича и Пеле: «Я глубоко сожалею об этой потере. Никита Симонян был выдающимся футболистом, он стал другом бразильского футбола и особенно Пеле во время чемпионата мира 1958 года. Его история — часть и нашего пути как нации, которая играет в футбол и любит его», — заявил директор по коммуникациям БКФ Фабио Сейшас Sport24.
Легендарный Зико высказался в интервью тому же изданию: «Мои соболезнования семье Никиты Симоняна. Пускай он покоится с миром».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин написал в своем Telegram-канале: «Никита Палыч был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, но и для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память».
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в беседе с ТАСС заявил: «Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок “Спартака” и лучший бомбардир клуба с 160 голами. После карьеры — успешный тренер, который дважды приводил “Спартак” к золотым медалям, вел “Арарат” к чемпионскому дублю, а затем долго служил на руководящих должностях в Российском футбольном союзе».
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре «СЭ» вспомнил о Симоняне: «Я очень хорошо его помню. Однажды мы пригласили его на тренировку, чтобы он поговорил с нашими нападающими и дал им несколько советов. Скромный и профессиональный человек, который любил “Спартак”.
К соболезнованиям присоединился президент РФС Александр Дюков: «Футбол понес невосполнимую утрату — не стало Никиты Павловича Симоняна. Олимпийский чемпион Мельбурна-56, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского “Спартака”. Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу», — цитирует слова Дюкова пресс-служба союза.
Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк также высказался о легенде в разговоре с «СЭ»: «Мои соболезнования семье и близким… Во время моего пребывания в России мы несколько раз проводили глубокие беседы. Он был скромным человеком с множеством прекрасных историй. Мне всегда было приятно общаться с ним!».
Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.
В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971).
Артем Белинин