«Забарный — проблема для перехода Батракова в “ПСЖ”. Украинец не жмет руку Сафонову». Интервью агента Шпинева

Про Джикию, Баринова и Садыгова.

Источник: Getty Images

Вадим Шпинев продолжает оставаться одним из самых влиятельных российских футбольных агентов, хоть он и не так сильно, как раньше, погружен в переговорные процессы по своим клиентам — работает в паре с Владимиром Кузьмичевым. Их главный футболист — молодая звезда «Локомотива» Алексей Батраков, за которым следят многие гранды европейского футбола.

Корреспонденты Sport24 Андрей Бабич и Борис Королев встретили Шпинева после матча «Локомотива» с «Краснодаром» и узнали, от каких топ-клубов Европы есть реальный интерес к Батракову, возможен ли переход Георгия Джикии в команду РПЛ, поменяет ли команду Дмитрий Баринов и почему большинство коллег Вадима — зло.

«Думаю, хороший европейский клуб заплатит за Батракова 20 млн евро»

— Каким вы видите идеальный путь для Батракова?

— Парню очень важно играть на высоком и конкурентном уровне. Уже через год Леша может попробовать себя в европейских клубах. Почему бы и нет?

— Правда, что Батраков есть в списке интересов «Барселоны»?

— Селекционный отдел каждого европейского клуба проводит работу. В списках есть 20−30 молодых, перспективных и подающих надежды футболистов. И каждый клуб смотрит на этих игроков. Пока что о «Барселоне» мне неизвестно, но ближе к лету все будет более-менее понятно.

— Вы уже подтверждали контакты с представителями «ПСЖ» по Батракову.

— Они наблюдают за Лешей, да.

— Но ведь там играет украинец Забарный.

— Мы обсуждали этот вопрос с представителями «ПСЖ». На сегодняшний день это проблема. Знаете, как ведет себя Забарный?

— Как?

— Например, не жмет руку Моте Сафонову. Там очень сложные политические отношения. Но если сейчас мирный план господина Трампа сработает, возможно, Батракову будет проще перейти в «ПСЖ».

— Сколько стоит Батраков?

— Чем больше дадут, тем лучше, ха-ха. Но думаю, что хороший европейский клуб заплатит за Лешу 20 млн евро.

«Абаскаль? Извините, не знаю, кто это такой. Какой-то самозванец»

— «Химки» по-прежнему должны Георгию Джикии?

— Давайте мы господина Садыгова обойдем стороной. Все, что происходило в «Химках», будет на его совести.

— Вы с Джикией уже смирились, что не получите деньги?

— Авторитет Георгия настолько высок, что он имеет прямой контакт и диалог с владельцем клуба — указанным выше гражданином. Они постоянно общаются. Возможно, к чему-то это приведет.

— Талалаев говорил о Садыгове: «Уговорит тебя даже мать родную продать».

— Меня Туфан не уговорил, когда общались по Джикии. Мы целый час пили чай и кушали фрукты, но по итогу пожали друг другу руки и разошлись — футболист остался без команды. Но в последний день трансферного окна, пользуясь связями и личными отношениями, Садыгов напрямую позвонил Джикии, и Георгий принял предложение. Туфан обладает средствами и качествами, чтобы ублажить, пообещать, удостоверить и убедить.

— Джикия может вернуться в РПЛ?

— Да, это возможно.

— Если встретите Абаскаля, из-за которого Джикия покинул «Спартак», пожмете ему руку?

— Абаскалю? Извините, не знаю, кто это такой. Какой-то самозванец.

«Агенты — зло»? В этом 90% правды

— В начале года у вас дома прошли обыски из-за уголовного дела о коррупции в футболе. Какие тут новости?

— Все закончилось благополучно. В Самаре произошла смена губернатора, завели уголовное дело. Не знаю, как оно закончилось, но я получил письменное уведомление, что вопросов нет, и мне вернули конфискованный телефон — все хорошо.

— Допускаете, что к вам снова придут?

— Допускаю. Милости просим, пускай приходят. Уже все посмотрели. Нет ничего в доме, ребят. На оружие — разрешение. А денег нет и сокровищ у меня нет.

— Как вы реагируете, когда говорят: «Агенты — зло»?

— В этом 90% правды. Но скажу за себя — каждому из вас могу открыто смотреть в глаза. Я не воровал и не обманывал, поэтому не выгляжу подонком. А про других агентов наслышан не меньше вашего: как себя ведут, как поступают с клиентами. Да и в целом в российском футболе масса подонков.

«Для меня странно, что Баринов получает меньше Монтеса…»

— Какие у вас отношения с новым гендиректором «Локомотива» Борисом Ротенбергом?

— Рабочие. Борис Борисович, как открытая книга.

— Писали, что с назначением Ротенберга вероятность ухода Баринова из «Локомотива» возросла.

— Мой прогноз — 50 на 50. Нужно обладать умением слышать, что хочет донести клуб. Если клуб не хочет ничего доносить и желает спустить ситуацию на тормозах — это одно. Если будут объяснять свои действия и поступки со всех сторон — это другое.

— Из Европы есть контакты по Баринову?

— Разговоров было очень много. В том числе с Турцией, Францией и Испанией. У нас есть два варианта, если Баринов не продлит контракт с «Локомотивом»: выкуп зимой за незначительную сумму или уход летом свободным агентом.

— В Европе готовы удовлетворить личные условия Баринова?

— Конечно. Для понимания — зарплата Монтеса в «Локомотиве» больше, чем у Баринова.

— Это разве честно?

— Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова.

— Получается, «Локомотив» недооценивает Баринова?

— Думаю, что клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Монтеса…

Андрей Бабич, Борис Королев

