Гурцкая: Сандро Шварц отказал «Динамо»

«Они очень хотели Шварца, заходили на него. Но у него дети в Америке учатся, он пока в Америке. Без работы, но пока в Россию не готов», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Шварц возглавлял «Динамо» с осени 2020 года по лето 2022-го. Последним местом работы 47-летнего немца был «Нью-Йорк Ред Буллз», который он покинул в октябре после двух сезонов в клубе.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
