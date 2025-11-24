Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.40
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.65
П2
4.15
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.12
П2
4.60
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Гурцкая: Сандро Шварц отказал «Динамо»

Московское «Динамо» пыталось подписать контракт с тренером Сандро Шварцем, сообщил агент Тимур Гурцкая. По его словам, немецкий специалист отказал бело-голубым.

Источник: Спорт-Экспресс

«Они очень хотели Шварца, заходили на него. Но у него дети в Америке учатся, он пока в Америке. Без работы, но пока в Россию не готов», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Шварц возглавлял «Динамо» с осени 2020 года по лето 2022-го. Последним местом работы 47-летнего немца был «Нью-Йорк Ред Буллз», который он покинул в октябре после двух сезонов в клубе.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

