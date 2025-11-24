Ричмонд
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.40
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.65
П2
4.15
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.12
П2
4.75
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Назначение Карпина главным тренером «Динамо» назвали выстрелом в ногу: «Дай бог команда забудет этот ужас»

Известный болельщик московского «Динамо» адвокат Александр Добровинский негативно оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

Источник: Sport24

Специалист возглавил «Динамо» этим летом, а на прошлой неделе объявил об уходе, заявив о желании сосредоточиться на сборной России. Под его руководством москвичи набрали всего 17 очков в 15 матчах и занимали 10-е место в таблице РПЛ.

После ухода Карпина исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Ролан Гусев. В его первой игре динамовцы в 16-м туре победили махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.

«Гусев начинает очень издалека. Карпин оставил очень плохой след в “Динамо”, его приглашение — выстрел в ногу. С 9-го места очень сложно будет высоко подняться за 14 туров. Хочу, чтобы “Динамо” закончило сезон в первой восьмерке. Восемь первых команд будут иметь привилегированное положение при жеребьевке Кубка в следующем сезоне.

Матч с махачкалинцами меня порадовал понятной схемой и техникой наших футболистов. Дай бог «Динамо» забудет тот ужас, что был с Карпиным до 15-го тура. Очень надеюсь, что Гусев преподнесет «Зениту» какой-то сюрприз в ближайшем кубковом матче", — цитирует Добровинского Metaratings.ru.

В четверг «Динамо» примет «Зенит» в ответном матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. Первую встречу в Санкт-Петербурге москвичи выиграли со счетом 3:1.

