Курбан Расулов: Если Гусев станет главным тренером «Динамо», будет отлично

Еще летом 19-летний голкипер фактически стал вторым номером команды, вытеснив с этой позиции опытного Игоря Лещука. Он отыграл три матча на групповой стадии Кубка России, где обычно задействуют резервный состав. А в октябре после травмы основного вратаря «Динамо» Андрея Лунева провел четыре матча в чемпионате страны, сев на лавку только в последней игре с Махачкалой после возвращения Лунева. При этом не исключено, что Расулов выйдет на поле в ближайшем ответном матче четвертьфинала «Пути РПЛ» Кубка России против петербургского «Зенита». В интервью «Известиям» Расулов рассказал о реакции на отставку Карпина, подвел итоги работы с ним, объяснил причины неудач в последних играх под его руководством и поддержал кандидатуру Гусева в качестве постоянного главного тренера.