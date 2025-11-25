Курбан Расулов: Если Гусев станет главным тренером «Динамо», будет отлично

На минувших выходных футболисты московского «Динамо» провели первый матч после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера. Его уход по собственному желанию случился в начале прошлой недели. С исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым бело-голубые выиграли дома у махачкалинского «Динамо» (3:0) в чемпионате России, прервав серию из пяти встреч без побед в этом турнире, в котором сейчас занимают девятое место. Один из главных символов полугодичной эпохи Карпина в клубе — дебют в основном составе молодого вратаря Курбана Расулова.
Еще летом 19-летний голкипер фактически стал вторым номером команды, вытеснив с этой позиции опытного Игоря Лещука. Он отыграл три матча на групповой стадии Кубка России, где обычно задействуют резервный состав. А в октябре после травмы основного вратаря «Динамо» Андрея Лунева провел четыре матча в чемпионате страны, сев на лавку только в последней игре с Махачкалой после возвращения Лунева. При этом не исключено, что Расулов выйдет на поле в ближайшем ответном матче четвертьфинала «Пути РПЛ» Кубка России против петербургского «Зенита». В интервью «Известиям» Расулов рассказал о реакции на отставку Карпина, подвел итоги работы с ним, объяснил причины неудач в последних играх под его руководством и поддержал кандидатуру Гусева в качестве постоянного главного тренера.
«А мы в последних матчах много играли ногами?»
— Когда впервые услышали, что Карпин уходит из «Динамо»? Как отреагировали на это?
— В тот же день, когда это было объявлено официально, когда вышел пост в Telegram-канале РФС со словами Валерия Георгиевича о том, что он покидает клуб и сосредоточится на сборной. Насколько я понимаю, он уволился по собственному желанию. Это было неожиданно для меня.
— За неделю после его ухода как для вратарей изменились требования?
— Требования у нас всегда одни и те же — показывать хорошую, надежную игру. И желательно играть на «ноль». Поэтому чего-то кардинального в отношении нашей позиции не изменилось. Мы продолжаем делать ту работу, которую делали, — готовимся к играм и делаем всё, чтобы приносить «Динамо» победы. Это удалось в матче с Махачкалой, теперь постараемся продолжить выигрывать дальше.
— То есть, к примеру, не исчезло базовое требование Карпина к вратарям — много играть ногами?
— А мы в последних матчах много играли ногами (улыбается)?
— Возможно, у вас это не получалось. Но вряд ли не было такой установки, и вы не пытались ее выполнить.
— Пытались, конечно. Но не скажу, что этого было много. Я думаю, в матче против Махачкалы Андрюха Лунев тоже много играл ногами. Так что, как по мне, сейчас у вратарей то же самое, что было и при Валерии Георгиевиче.
«В первую очередь нам нужен результат»
— У вас есть объяснение, почему, за исключением выездного кубкового матча с «Зенитом» (3:1), в последних матчах при Карпине «Динамо» показывало такие слабые результаты, не выиграв при нем ни одного из последних пяти матчей чемпионата?
— Честно говоря, тяжело ответить. Считаю, что мы неплохо играли. Но в тех матчах, где теряли очки, пропускали такие голы, которые вообще не выходили из логики игры. Случались индивидуальные ошибки. Не знаю, с чем они связаны, но в результате них мы не могли выиграть.
— Что вам лично дали полгода работы с Карпиным?
— Очевидно, что для меня главное — это дебют за основной состав «Динамо». И в Кубке России, и в чемпионате. Так что в моем случае итоги работы Валерия Георгиевича положительные. Всегда буду ему благодарен за то, что доверил мне место в воротах, за то, что я получил возможность сыграть уже столько матчей за «Динамо».
— Не так давно бывший голкипер «Динамо» и сборной России Владимир Габулов раскритиковал нынешнего тренера вратарей вашей команды Дмитрия Изотова, сказав, что кто бы ни играл на этой позиции, у клуба всё время проблемы. Вы как можете охарактеризовать вашего нынешнего наставника?
— Дмитрий Сергеевич — сильный вратарский специалист. Я думаю, тот срок, который он работает в нашей команде, а он достаточно долгий (с 2019 года при пяти главных тренерах. — Ред.), показывает, что к нему есть доверие у руководства и всех главных тренеров, которые были в «Динамо» за это время. На мой взгляд, это справедливо — как по мне, он очень хорошо с нами работает.
— Накануне первого матча под руководством Гусева руководство клуба провело встречу с командой. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что Ролан Александрович останется главным тренером на следующий год, если выиграет все четыре оставшихся до зимней паузы матча. Первый выигран. Что надо сделать, чтобы выиграть следующие три?
— Прикладывать максимальные усилия для этого — это мы и будем делать. Я считаю, что в каждом из трех оставшихся в этом году матчей у нас есть хорошие шансы на победу. Понимаем наше турнирное положение и то, что надо его улучшать. Так что сделаем всё, чтобы выиграть оставшиеся встречи.
— Ролан Гусев готов руководить командой не в качестве исполняющего обязанности, а постоянного главного тренера?
— Ролан Александрович знает нас всех давно — он ведь работает в тренерском штабе «Динамо» уже два с половиной года. И мы его хорошо знаем. Если всё пойдет хорошо и он станет главным тренером, будет вообще отлично. Потому что в первую очередь нам нужен результат.
Алексей Фомин