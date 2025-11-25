Генич назвал единственный вариант, при котором «Спартак» может утвердить главным тренером Романова

«Вадик не останется главным тренером, — сказал Генич в эфире “Коммент. Шоу”. — Я думаю, он прекрасно понимает, что не останется главным тренером. В одном только случае [это возможно]! Даже не четыре победы подряд во всех матчах до конца сезона. Только в том случае, если, как в “Спартаке” принято, игроки — Барко и другие — соберутся, пойдут к руководству и скажут: “Нам так нравится Вадим Юрьевич, такая классная атмосфера, нас так всех раскрывают, не надо искать [другого] тренера”.