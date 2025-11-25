Ричмонд
Генич назвал единственный вариант, при котором «Спартак» может утвердить главным тренером Романова

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал единственный вариант, при котором «Спартак» может утвердить главным тренером Вадима Романова.

Источник: spartak.com

Напомним, что Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после расставания красно-белых с Деяном Станковичем. В дебютном матче Романова «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0 в московском дерби в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Вадик не останется главным тренером, — сказал Генич в эфире “Коммент. Шоу”. — Я думаю, он прекрасно понимает, что не останется главным тренером. В одном только случае [это возможно]! Даже не четыре победы подряд во всех матчах до конца сезона. Только в том случае, если, как в “Спартаке” принято, игроки — Барко и другие — соберутся, пойдут к руководству и скажут: “Нам так нравится Вадим Юрьевич, такая классная атмосфера, нас так всех раскрывают, не надо искать [другого] тренера”.

До конца первой части сезона «Спартаку» осталось провести три матча: в Кубке России — с «Локомотивом» (26 ноября), в РПЛ — с «Балтикой» (29 ноября) и московским «Динамо» (6 декабря).

Ранее сообщалось, что Романов — бывший одноклассник Генича.