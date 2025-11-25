Ричмонд
Появились подробности увольнения Карпина из «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскрыл подробности увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо», рассказав о его желании усилить тренерский штаб.

Источник: РИА "Новости"

«Была встреча с кем-то из руководства. Карпин попросил усиление команды — не просто игроков, а еще и штаб уплотнить. Плюс два футболиста — Вахания и Мелехин. Выслушали это и сказали, что по такому курсу “Динамо” не пойдет», — поделился он.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

