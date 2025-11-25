Канчельскис о тренере для «Спартака»: «Уже почти все поработали там, кроме Мостового. И меня — чем черт не шутит?»

Кто из российских тренеров подходит «Спартаку»? Уже практически все поработали там, кроме Мостового. А я в самом деле — чем черт не шутит? Что здесь такого? Если Черчесов, Карпин, Аленичев работали, а есть еще Шалимов. Можно и вспомнить того же Горлуковича. Почему нет? Он же играл в «Спартаке», разве поработать не может? Так что Шалимов, Мостовой, а больше и некого назвать", — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.