Фролов рассудит матч между московским «Динамо» и «Зенитом»

Встреча пройдет в четверг, 27 ноября. Помогать Фролову будут Рустам Мухтаров и Денис Березнов. Резервным судьей выступит Инал Танашев. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) ответственными будут Павел Кукуян и Роман Галимов.