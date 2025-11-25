Ричмонд
Фролов рассудит матч между московским «Динамо» и «Зенитом»

Фролов рассудит матч четвертьфинала Кубка России между «Динамо» и «Зенитом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бригада во главе с арбитром Антоном Фроловым рассудит ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в четверг, 27 ноября. Помогать Фролову будут Рустам Мухтаров и Денис Березнов. Резервным судьей выступит Инал Танашев. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) ответственными будут Павел Кукуян и Роман Галимов.

Первая встреча между командами прошла 5 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».

Назначения на оставшиеся матчи, которые пройдут в среду, 26 ноября:

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — Артем Чистяков (VAR — Сергей Цыганок);

«Краснодар» — «Оренбург» — Ранэль Зияков (VAR — Кирилл Левников);

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — Алексей Сухой (VAR — Андрей Фисенко).