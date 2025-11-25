Ричмонд
«Спартак» — главная команда России. За нее болеют по всей стране!" Интервью Игоря Дмитриева

«СЭ» поговорил с автором победного гола в дерби с ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь Дмитриев — один из самых прогрессирующих игроков «Спартака»: пробился в стартовый состав еще при Деяне Станковиче, а в субботу вышел с первых минут в первом матче Вадима Романова. И принес победу в дерби.

В интервью «СЭ» первый россиянин, отличившийся за красно-белых в сезоне, рассказал о влиянии эмоций Деяна Станковича, мотивации и трансформации «Спартака».

Победа в дерби для меня особенная

— Как ты провел вечер и следующий день после победы над ЦСКА?

— После игры посидели с семьей в ресторане, а уже утром была тренировка. Конечно, победа для меня особенная. Обыграли ЦСКА в чемпионате, а мне еще и удалось забить. Эмоции не передать словами!

— Ты — первый россиянин, забивший за «Спартак» в этом сезоне…

— Потому что у нас больше русских игроков в защите, чем в атаке. Вот и все.

— Матч с ЦСКА — первый под руководством Вадима Романова. Что он изменил? И правда ли, что ему команда доверяет больше, чем Деяну Станковичу?

— Россиянам проще общаться с Романовым. Что касается изменений, то мы провели только пару тренировок после возвращения из сборной… Конечно, изменения есть. Но за такой небольшой промежуток времени тяжело поменять что-то кардинально.

— Правда, что даже при Станковиче ты чаще общался именно с Романовым? И что он помогал тебе интегрироваться в команду?

— Да, наверное, чаще общался с Вадимом Юрьевичем. Опять же, потому что проще ему задать вопрос и услышать ответ на русском. Он часто что-то говорил мне, подсказывал…

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 16, 22.11.2025, 16:45
Спартак
1
ЦСКА
0

— Многие уверены, что эмоциональность Деяна больше мешала команде, а не помогала. Это правда?

— Честно, особо не обращал внимания на то, что происходило на скамейке. Всегда вовлечен в игру, так что происходящего вокруг особо и не видел.

— Когда что-то идет не так, блогеры и болельщики говорят: лучше дайте шанс парням из академии. Тебя не напрягает количество иностранцев в «Спартаке»?

— А почему меня должно это напрягать? «Спартак» — большой клуб, здесь собраны сильнейшие футболисты. Если россиянин окажется сильнее, он будет играть. Я первый раз в команде, где столько иностранцев. Но в этом нет ничего такого. Наоборот, тренируешься с ними, прогрессируешь.

Главная команда страны — это «Спартак»

— Ты начинал в академии «Зенита», а сейчас играешь за принципиального соперника. Как это отразилось на твоей жизни? Или детские клубные пристрастия уже забылись?

— Если честно, это никак не отразилось. В академии «Зенита» я был до 10 лет, потом играл в других командах. С «Зенитом» меня ничего не связывает. Только то, что я был там до 10 лет…

— Главная команда России — это…

— Для меня — «Спартак». Это клуб с историей, с болельщиками. По всей России болеют за «Спартак». Неважно, где ты играешь, в каком городе — везде будет много ребят, кто нас поддерживает. Это завораживает!

— В одном из интервью ты сказал, что главная мотивация прогрессировать и добиться чего-то в футболе — это отец. Хочешь превзойти его достижения?

— Он для меня всегда был кумиром… И мотиватором! Папа добился многого: двукратный чемпион СССР, чемпион России. По трофеям мне бы хотелось как минимум повторить его результаты.

— В разное время в «Спартаке» было много молодых талантов. Но закрепиться на топ-уровне получилось не у всех. Что нужно сделать, чтобы не оказаться в списке тех, кто ярко начал, но не реализовал свой потенциал?

— В чем-то это зависит от тренера. Но, наверное, в большей степени — от самого игрока. Меня это не пугает. Каждый матч я стараюсь доказывать, что достоин быть в «Спартаке».

Артем Бухаев