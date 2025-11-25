Определено время гражданской панихиды по Симоняну

Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.