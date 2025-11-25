Ричмонд
Определено время гражданской панихиды по Симоняну

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Гражданская панихида по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняну будет проходить на стадионе московского «Спартака» 27 ноября с 10 до 13 часов, сообщается на сайте клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Сообщается, что проход на территорию стадиона «Лукойл Арена» будет осуществляться через павильон № 1, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B. Оставить автомобиль можно будет на парковке P2.

Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.