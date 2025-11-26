Автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России на прошлой неделе

«Кстати, о рекордах Игоря Владимировича. Ну или если точнее, пока просто о лидирующих позициях. На прошедшей неделе автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России. Среди всех абсолютно издательств, жанров, магазинов. Номер 1 книга в стране — автобиография самого преданного футболиста в истории. Вот так», — написал Брейдо в телеграм-канале.