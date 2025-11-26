Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.50
П2
7.10
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
3
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.75
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
2
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
15.20
X
1.25
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России на прошлой неделе

Автобиография голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России за прошлую неделю. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Источник: Sport24

«Кстати, о рекордах Игоря Владимировича. Ну или если точнее, пока просто о лидирующих позициях. На прошедшей неделе автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России. Среди всех абсолютно издательств, жанров, магазинов. Номер 1 книга в стране — автобиография самого преданного футболиста в истории. Вот так», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» поступила в продажу 6 ноября. Она выходит в подарочном формате и включает уникальные фотографии из личного архива как самого вратаря, так и ЦСКА.