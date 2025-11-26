Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун продал свою долю в «Лукойле». Сумма сделки — 7 миллиардов долларов

Речь идет примерно о 10 процентах акций, которые по рыночной оценке стоят около 7 миллиардов долларов. Сделка состоялась в начале 2025 года и закрыла более чем тридцатилетний этап участия Федуна в компании. Она была заключена между экс-главой «Спартака» и самим «Лукойлом»: компания выкупила пакет и при этом не раскрыла сумму выплаты. Неизвестно, действительно ли Федун получил все 7 миллиардов.