Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун продал свою долю в «Лукойле». Сумма сделки — 7 миллиардов долларов

Строит жизнь во Франции.

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший владелец московского «Спартака» и сооснователь «Лукойла» Леонид Федун продал акции нефтяной компании, сообщает Reuters.

Прощание с крупным бизнесом

Речь идет примерно о 10 процентах акций, которые по рыночной оценке стоят около 7 миллиардов долларов. Сделка состоялась в начале 2025 года и закрыла более чем тридцатилетний этап участия Федуна в компании. Она была заключена между экс-главой «Спартака» и самим «Лукойлом»: компания выкупила пакет и при этом не раскрыла сумму выплаты. Неизвестно, действительно ли Федун получил все 7 миллиардов.

Отметим, что не так давно «Лукойл» объявил об аннулировании около 76 миллионов собственных акций — примерно 11 процентов капитала, и это косвенно вписывается в операцию по сокращению доли акционеров.

Это редкий пример «тихого» выхода российского миллиардера из бизнеса: ни Федун, ни «Лукойл» пока не давали публичных комментариев к сделке.

От нефтяного магната — к жизни на вилле

Федун, последние годы проживающий в Монако, постепенно отдалялся от корпоративной деятельности. В июне 2022 года он ушел с поста вице-президента «Лукойла». В августе того же года покинул «Спартак», который возглавлял с 2004-го: «Лукойл» стал единственным владельцем клуба, выкупив 100 процентов акций.

За время руководства Федуна красно-белые завоевали чемпионский титул в сезоне-2016/17, стали обладателями Суперкубка, а также выиграли Кубок России за несколько месяцев до отставки функционера.

Ранее французское издание Nice Matin сообщило, что Федун приобрел недвижимость во Франции — виллу La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра приблизительной стоимостью 87 миллионов евро.

Таким образом, продажа его доли в «Лукойле» — это не просто уход из бизнеса, а символическое завершение целой эпохи. Федун, похоже, покидает публичную корпоративную жизнь в России и делает ставку на приватную жизнь за рубежом.

Контекст и значимость

Федун стал одним из богатейших людей России благодаря приватизациям 1990-х и становлению «Лукойла» как крупной компании. По данным Forbes, в 2025 году состояние Леонида Федуна оценивалось примерно в 10,4 миллиарда долларов.

Его выход совпадает с усилением санкционного давления на российский нефтяной сектор: «Лукойл» вынужден корректировать структуру собственности и перераспределять активы.

Покупка виллы на Лазурном Берегу выглядит как явный признак отказа от активной публичной роли и стремления к новой жизни вне России.

Егор Сергеев