Никита Глушков: «Точно знаю, что останемся в РПЛ и не попадем в стыки»

В середине этой недели в Кубке России по футболу пройдут ответные матчи четвертьфиналов «Пути РПЛ». В одном из них московский ЦСКА примет на своем поле махачкалинское «Динамо». В первой игре дагестанская команда дома выиграла 1:0 и находится в шаге от сотворения главной сенсации этого раунда, выбив действующего победителя турнира в «Путь регионов».
При этом в чемпионате России дела у махачкалинцев пока складываются не лучшим образом. Клуб, обладающий одним из самых маленьких бюджетов в РПЛ, находится после 16 туров на 13-м месте, то есть в зоне переходных матчей. По итогам прошлого сезона подопечные Хасанби Биджиева финишировали на 12-й строчке, избежав стыков.
В интервью «Известиям» полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков оценил шансы пройти дальше в Кубке, выразил уверенность, что команда не вылетит из РПЛ, а также прокомментировал выездное разгромное поражение в последнем туре от московского «Динамо» (0:3), которое играло первый матч после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера.
«Московское “Динамо” — это топ-команда, которая находится не на своем месте»
— Что помешало хотя бы сыграть вничью в последнем матче с московским «Динамо»?
— Наверное, то, что не смогли забить голы, а моменты для этого у ворот соперника были, особенно во втором тайме. Если не реализовывать такие возможности, то ты никак не выиграешь. Соперник забил — мы нет. Вот и всё.
— Московское «Динамо» как-то изменилось после отставки Карпина?
— Сложно сказать, Если сравнить с нашим матчем против них еще с Карпиным во главе в первом круге в конце лета, когда мы выиграли 1:0, то, по-моему, вся разница в том, что тогда мы играли дома, а сейчас они. И мы, и они — разные команды в зависимости от того, играем дома или в гостях.
— В конце лета ваша команда выиграла с минимальным счетом, при этом почти ничего не дала создать московскому «Динамо» Карпина у своих ворот. Нет ощущения, что, если бы у них не сменился главный тренер, то Махачкала могла повторить успех и в гостях?
— Я не знаю, мне тяжело отвечать на такие вопросы — косвенные, скажем так. Не понятно, что бы было и как бы было, останься Карпин во главе «Динамо» до матча с нами.
— Часто бывает обидно, когда у соперника меняется главный тренер прямо перед матчем с вами?
— Ну да… Как правило, эмоциональный подъем немножко происходит, и команда лучше играет. Но ничего, так бывает. Мы внутри команды говорили, что это не очень хорошо, когда тренер ушел из клуба прямо перед матчем с нами. Но старались переломить эту ситуацию.
— Перед этим матчем вы отставали от московского «Динамо» на три очка и в случае победы могли отправить его в зону переходных игр. Воспринимали вообще клуб с такими возможностями как своего конкурента по борьбе за выживание?
— На самом деле нет. Понятно, что московское «Динамо» — это топ-команда, которая находится не на своем месте. Конечно, мы ехали к ней в гости за очками, но получилось, как получилось.
— То есть, даже когда они проиграли туром ранее дома «Акрону» (1:2), всерьез не задумывались, что можете с ними бороться за выживание, а не только с «Крыльями Советов» и «Оренбургом»?
— Нет, нет. Я думаю, что просто период у динамовцев был такой неудачный, а дальше всё у них будет хорошо. Нам главное — за собой следить и забираться как можно выше.
«Если какая-то команда так делает, что специально вылетает из Кубка, то это очень странно»
— Как оцените результаты своей команды в чемпионате по итогам 16 туров?
— Да никак. Неудовлетворительно. Очень мало очков набрали на выезде. Я даже не вспомню сейчас, выиграли ли у кого-нибудь в гостях, — по-моему, ни у кого. Так что это совсем никого не устраивает — ни нас, ни клуб.
— Сильно сдали по сравнению с прошлым сезоном?
— В прошлом сезоне у нас в чемпионате на таком же отрезке было всего на три-четыре очка больше. Не скажу, что разница большая. Просто у нас летом появилось много новичков — им всё равно нужно время, чтобы влиться в коллектив. Думаю, пройдет немного времени, и всё у нас будет хорошо.
— В летнее трансферное окно махачкалинское «Динамо» покинули три важных игрока прошлого сезона — Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев еще до начала сезона ушли в «Ахмат», Валентин Пальцев после семи туров отправился в «Краснодар». Можно сказать, что их потеря до сих пор сказывается?
— Не считаю, что это как-то сказывается. Одни ушли — другие пришли. Просто новым игрокам нужно время на адаптацию и понимание того, что мы делаем на поле.
— Впереди у махачкалинского «Динамо» ответный матч Кубка России против ЦСКА. Готовы сохранить преимущество, добытое в первом матче?
— Конечно! А как еще в футбол играть, если настраиваться на то, чтобы выходить и проигрывать? Всегда хочется побеждать и как можно дальше пройти в Кубке. Настраиваемся на хороший результат.
— Настроены бороться за Кубок даже с учетом того, что весной может понадобиться играть на два фронта в условиях борьбы за выживание в чемпионате?
— Ну так если мы вылетим от ЦСКА из «Пути РПЛ», то всё равно потом весной придется играть в «Пути регионов» Кубка. И то же самое всё будет.
— В «Пути регионов» можно отыграть один матч и окончательно вылететь из турнира. А в случае прохода ЦСКА вам на весну гарантировано минимум три кубковые игры — две в полуфинале «Пути РПЛ» и одна в «Пути регионов».
— Если какая-то команда так делает, что специально вылетает из Кубка, то это очень странно. Я такого еще не видел.
— Может быть, сами футболисты специально не проигрывают, но у нас в Кубке часто тренеры выставляют второй состав, явно давая понять, что чемпионат в приоритете.
— Ну, мы вторым составом вышли из группы в Кубке. А смешанным составом обыграли ЦСКА в первом матче четвертьфинала.
— Всё равно это разное отношение к Кубку. Даже вы при хорошей игре неосновным составом могли в первом матче крупнее обыграть ЦСКА, выпустив всех игроков, которые постоянно в старте на игры чемпионата. И подходить к ответной игре с еще большим преимуществом.
— У нас всё равно почти все футболисты плюс-минус равного уровня. Просто у кого-то лучше игровой тонус, у кого-то хуже. Думаю, результат первого матча больше от ЦСКА зависел.
— Верите, что в чемпионате снова можете остаться в РПЛ без стыков, как в прошлом сезоне?
— На 100% уверен. Лично я спокоен и точно знаю, что мы останемся в РПЛ и не попадем в стыки.
Алексей Фомин