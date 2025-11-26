Вице-чемпион России объяснил истинную цель лимита на легионеров в РПЛ: «Это никак не связано с развитием игроков»

Если бы у нас действительно приезжали сильные легионеры, то футбол бы точно прогрессировал. Однако сегодня можно ставить такие задачи, если бы клубы играли в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Просто так ни один топовый легионер не поедет играть в РПЛ. Отсюда и происходит перегрев рынка, потому что этим легионерам платят большие деньги. Такая история может работать в Англии, где клубам платят очень много за телетрансляции, но у нас в основном бюджетные средства. Нашему футболу следует развиваться на примерах Бельгии, Нидерландов и Сербии. В этих странах сборная на хорошем уровне, а футболисты повышают своё мастерство благодаря выступлениям в топ-чемпионатах. Ведь понятно, что тренируясь в «Реале» ты будешь быстрее расти, чем играя в том же «Оренбурге». В итоге сборная России будет состоять из сильных игроков«, — приводит слова Булыкины “Советский спорт”.