Вице-чемпион России объяснил истинную цель лимита на легионеров в РПЛ: «Это никак не связано с развитием игроков»

Ранее специалист заявил, что нынешнее поколение талантливых отечественных игроков появилось благодаря жесткой конкуренции, потому что при нынешнем лимите, когда восемь иностранцев могут играть на поле одновременно, надо выгрызать свое место в составе.
"Не факт, что такой формат лимита может развивать молодых игроков. Футболисты развиваются сами по себе. Это никак не связано с лимитом. У нас есть другая проблема — руководители клубов часто думают о трансферах ради трансферов, которые не влияют на прогресс футбола. Поэтому и придумали лимит, чтобы пресечь подобные действия. Мы часто видим легионеров, которые играют хуже наших. Лимит на легионеров больше связан с огромными зарплатами и бонусной системой футболистов. Если привести понятный пример: мы можем представить такую ситуацию, чтобы российские актёры просили точно такую же зарплату, как в Голливуде? Очевидно, что нет. У нас очень завышенные зарплаты. Самое грустное — это многим выгодно. Но на сегодняшний день предпринимаются попытки, чтобы исправить текущую ситуацию в пользу развития российского футбола.
Если бы у нас действительно приезжали сильные легионеры, то футбол бы точно прогрессировал. Однако сегодня можно ставить такие задачи, если бы клубы играли в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Просто так ни один топовый легионер не поедет играть в РПЛ. Отсюда и происходит перегрев рынка, потому что этим легионерам платят большие деньги. Такая история может работать в Англии, где клубам платят очень много за телетрансляции, но у нас в основном бюджетные средства. Нашему футболу следует развиваться на примерах Бельгии, Нидерландов и Сербии. В этих странах сборная на хорошем уровне, а футболисты повышают своё мастерство благодаря выступлениям в топ-чемпионатах. Ведь понятно, что тренируясь в «Реале» ты будешь быстрее расти, чем играя в том же «Оренбурге». В итоге сборная России будет состоять из сильных игроков«, — приводит слова Булыкины “Советский спорт”.
Напомним, с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит по схеме «13 легионеров в заявке и 8 на поле». Министерство спорта РФ в этом году разработало стратегию постепенного ужесточения лимита в ближайшие три года, в результате чего с сезона-2028/29 число иностранцев в заявке будет уменьшено до 10, а количество одновременно выходящих на поле зарубежных футболистов — до 5 (промежуточные этапы — 11+6 и 11+5).