Легенда «Спартака» Бубнов поставил ЦСКА пятерку за поражение от красно-белых

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол оформил Игорь Дмитриев. В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и идет на третьем месте в таблица, имея равное количество очков с петербургским «Зенитом».