Бабаев оценил шансы на продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что клуб продлит контракт с вратарем Игорем Акинфеевым, но все зависит от него. Об этом Бабаев рассказал ТАСС.
Соглашение ЦСКА с 39-летним Акинфеевым истекает в конце сезона. Ранее Акинфеев попал в число номинантов приза ТАСС «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.
«Вы знаете нашу позицию, она не меняется последние годы, продление контракта зависит от Игоря Владимировича. Если он чувствует в себе силы и желание продолжать, значит он будет играть за ЦСКА, — сказал Бабаев. — Мое мнение — контракт, конечно, будет продлен. Но не хотелось бы забегать вперед».
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.
