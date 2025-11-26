Ричмонд
Бабаев оценил шансы на продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

Действующее соглашение голкипера с клубом истекает в конце сезона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что клуб продлит контракт с вратарем Игорем Акинфеевым, но все зависит от него. Об этом Бабаев рассказал ТАСС.

Соглашение ЦСКА с 39-летним Акинфеевым истекает в конце сезона. Ранее Акинфеев попал в число номинантов приза ТАСС «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

«Вы знаете нашу позицию, она не меняется последние годы, продление контракта зависит от Игоря Владимировича. Если он чувствует в себе силы и желание продолжать, значит он будет играть за ЦСКА, — сказал Бабаев. — Мое мнение — контракт, конечно, будет продлен. Но не хотелось бы забегать вперед».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Фабио Челестини
Голы
Спартак
Игорь Дмитриев
(Эсекиэль Барко)
43′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
68′
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
9
Манфред Угальде
78′
90′
91
Антон Заболотный
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
63′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
58′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
5
Родриго Вильягра
65′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
12′
20
Матия Попович
77′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
77′
37
Энрике Кармо
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
1
1
Угловые
2
4
Фолы
20
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти