Газизов: «Трансфер Кокорина в “Спартак” полностью себя оправдал»

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 по январь 2021 года. За это время он провел 10 матчей, в которых отличился дважды. Оба своих гола за красно-белых футболист забил с пенальти.
— Трансфер Кокорина в «Спартак» себя полностью оправдал?
— Абсолютно. Нам тогда важно было заявить, что мы будем чемпионами. Забираешь игрока из клуба-конкурента и показываешь свои амбиции и финансовую силу: мол, мы возьмем того, кого захотим. А играет человек или не играет — разницы уже нет. Главное, что ты оказал на конкурентов давление. Никто не верил, что Саша придет в «Спартак», но он пришел. Значит, работа была проведена [качественно]. И не будем забывать, что в «Фиорентину» он затем ушел за деньги.
— Великий трансфер.
— Можете говорить, что это случайность, но это произошло. Кроме того, в тот период [когда в команде был Кокорин] «Спартак» начал очень много забивать. Почему? Потому что Кокорин тоже участвовал в тренировочном процессе, и между бомбардирами была серьезная рубка. Сашин переход однозначно был плюсом, — цитирует Газизова «РБ Спорт».