Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.45
П2
2.20
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.69
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.75
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
6.74
X
4.87
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.64
П2
3.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.28
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.73
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.32
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.89
П2
6.33
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Газизов: «Трансфер Кокорина в “Спартак” полностью себя оправдал»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает удачным подписание Александра Кокорина в московский клуб летом 2020 года.

Источник: Sport24

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 по январь 2021 года. За это время он провел 10 матчей, в которых отличился дважды. Оба своих гола за красно-белых футболист забил с пенальти.

— Трансфер Кокорина в «Спартак» себя полностью оправдал?

— Абсолютно. Нам тогда важно было заявить, что мы будем чемпионами. Забираешь игрока из клуба-конкурента и показываешь свои амбиции и финансовую силу: мол, мы возьмем того, кого захотим. А играет человек или не играет — разницы уже нет. Главное, что ты оказал на конкурентов давление. Никто не верил, что Саша придет в «Спартак», но он пришел. Значит, работа была проведена [качественно]. И не будем забывать, что в «Фиорентину» он затем ушел за деньги.

— Великий трансфер.

— Можете говорить, что это случайность, но это произошло. Кроме того, в тот период [когда в команде был Кокорин] «Спартак» начал очень много забивать. Почему? Потому что Кокорин тоже участвовал в тренировочном процессе, и между бомбардирами была серьезная рубка. Сашин переход однозначно был плюсом, — цитирует Газизова «РБ Спорт».