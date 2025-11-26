Газизов: «Трансфер Кокорина в “Спартак” полностью себя оправдал»

— Абсолютно. Нам тогда важно было заявить, что мы будем чемпионами. Забираешь игрока из клуба-конкурента и показываешь свои амбиции и финансовую силу: мол, мы возьмем того, кого захотим. А играет человек или не играет — разницы уже нет. Главное, что ты оказал на конкурентов давление. Никто не верил, что Саша придет в «Спартак», но он пришел. Значит, работа была проведена [качественно]. И не будем забывать, что в «Фиорентину» он затем ушел за деньги.