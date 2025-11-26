Ричмонд
Челестини о проблемах ЦСКА с нападающими: «Почему вы не спросите того, кто их взял?»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини на пресс-конференции после победы над махачкалинским «Динамо» в Кубке России в числе прочего ответил на вопросы журналистов по поводу нападающих.

Источник: Sport24

Журналист: Вы вторую игру подряд отправляете Игоря Дивеева в нападение на концовку игры. Скажите, почему принимаете решение именно в его пользу, а не в пользу профильных нападающих, например, Шуманского?

Челестини: Это не загадка. У наших нападающих — по голу на каждого. Всякий раз, когда я к вам прихожу или иду на флэш-интервью, вы меня спрашиваете об одном и том же. Очевидно, что у нас два нападающих, у которых сейчас сложная ситуация. Шуманский — не девятка. Если он девятка, то я тогда ничего не понимаю. Он может сыграть там, как и Попович мог бы. Но и Дивеев может играть 10−15 минут на этой позиции. Когда ты 65−70 минут не можешь что-то сделать, играя, не можешь что-то создать. Соответственно, надо попытаться сделать что-то отличное. Шуманский такой игрок, которому нужен мяч, нужна поддержка. И ничего не поменяется. А Дивеев не ходит опускаться на розыгрыш. Мы сразу даем длинные мячи, есть угловые, штрафные. Соответственно, план меняется, когда там играет Дивеев. Понятно, что наш атакующий сектор сейчас в сложной ситуации. Надо проанализировать работу и попытаться предложить решение. Если сейчас мои нападающие не забивают, не создают голевые эпизоды, мне тогда приходится искать другие решения.

Журналист: У ЦСКА непростой выбор нападающих из матча в матч. Мы знаем про Мусаева, Алеррандро — это два разных по стилистике игрока, но по голам, конечно, есть вопросы. Мы также знаем про Артема [Шуманского] и Матию [Поповича] на замене. Однако у ЦСКА есть еще и Секу Койта, который находится в аренде в другой команде. Вы считаете, что он способен решить вопросы, которые мы имеем сегодня?

Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: Он в аренде, но с обязательной опцией выкупа, насколько я помню.

Челестини: Без разницы. Игроки, которые есть, они есть у нас. Надо проанализировать то, что произошло за эти шесть месяцев. Мне хотелось бы, чтобы меня не спрашивали из недели в неделю одно и то же: нападающие, не нападающие, почему этот, где нападающие, вот это все… Я вам одно и то же отвечаю. Почему вы не спросите того, кто их взял? Я не занимаюсь трансферами. Я не покупаю игроков. Я тренирую команду. Можете попросить клуб организовать пресс-конференцию с участием спортивного директора, он вам тут все объяснит о том, что он сделал, о том, что клуб собирается делать. А я — тренирую.