Челестини о проблемах ЦСКА с нападающими: «Почему вы не спросите того, кто их взял?»

Челестини: Это не загадка. У наших нападающих — по голу на каждого. Всякий раз, когда я к вам прихожу или иду на флэш-интервью, вы меня спрашиваете об одном и том же. Очевидно, что у нас два нападающих, у которых сейчас сложная ситуация. Шуманский — не девятка. Если он девятка, то я тогда ничего не понимаю. Он может сыграть там, как и Попович мог бы. Но и Дивеев может играть 10−15 минут на этой позиции. Когда ты 65−70 минут не можешь что-то сделать, играя, не можешь что-то создать. Соответственно, надо попытаться сделать что-то отличное. Шуманский такой игрок, которому нужен мяч, нужна поддержка. И ничего не поменяется. А Дивеев не ходит опускаться на розыгрыш. Мы сразу даем длинные мячи, есть угловые, штрафные. Соответственно, план меняется, когда там играет Дивеев. Понятно, что наш атакующий сектор сейчас в сложной ситуации. Надо проанализировать работу и попытаться предложить решение. Если сейчас мои нападающие не забивают, не создают голевые эпизоды, мне тогда приходится искать другие решения.