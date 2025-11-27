Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

В «Спартаке» не смогли ответить о будущем Романова в качестве главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов избежал прямого ответа на вопрос о возможном назначении Вадима Романова на пост главного тренера на постоянной основе, передает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

«Вадим Юрьевич провел два прекрасных матча. Он великолепно подготовил команду к первому и второму матчам. Сегодня мы увидели матч-менеджмент, дух команды. Видите, как работаем над стандартами. Поэтому двигаемся от матча к матчу, Романов прекрасный тренер», — высказался Некрасов.

11 ноября «Спартак» уволил Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал три победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две- в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

26 ноября под тренерством Романова «Спартак» выиграл третье московское дерби подряд, выйдя в полуфинал Кубка России.