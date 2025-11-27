Карпин: «Возглавив “Динамо”, переоценил свои силы»

— Можно ли сказать, что вы переоценили свои силы, возглавив «Динамо»?
— Возможно, да.
— Вопрос совмещения теперь окончательно закрыт?
— На данный момент — да. Но сейчас я скажу «да» или «нет», а потом что-то изменится, и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить.
Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю — думал, что будет проще, исходя из опыта в «Ростове». Потому что, кроме сложностей с логистикой, там все было выстроено от и до. В Москве с логистикой проблем нет, но надо было выстраивать все процессы и уделять им больше времени.
17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.
Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.