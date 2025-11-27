«Будем биться на благо клуба». Галактионов продлил контракт с «Локомотивом» до 2028 года

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов продлил контракт до конца 2028 года. Об этом московский клуб сообщил официально.
Второй в истории
В заявлении «Локомотив» подчеркнул вклад тренера в прогресс молодых футболистов красно-зеленых: «Благодаря работе тренерского штаба “Локомотива” под руководством Михаила Галактионова многие игроки клуба получили первые вызовы в национальную сборную. Среди них — Евгений Морозов, Артем Карпукас, Илья Лантратов, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Под руководством Михаила Михайловича футболисты раскрывают свой потенциал. Этому способствуют их трудолюбие, поддержка команды и доверие тренерского штаба», — заявили в пресс-службе столичного клуба.
"В сезоне-2025/26 железнодорожники входят в лидирующую группу чемпионата России и продолжают выступление в Кубке страны, демонстрируя яркую атакующую игру.
Поздравляем Михаила Михайловича с важным событием! Желаем достижения всех поставленных целей, командного прогресса и стабильности, футбольной удачи и больших побед вместе с «Локомотивом»!" — добавили в пресс-службе.
Сам тренер прокомментировал продление контракта после поражения от «Спартака» в четвертьфинале Пути РПЛ (2:3). «Спасибо за доверие. Благодарю клуб, совет директоров, Бориса Ротенберга, Юрия Нагорных. Сразу нашли точки соприкосновения. Были моменты, но мы их быстро решили. Пошли друг другу на встречу. Спасибо огромное всем. Будем биться на благо клуба», — цитирует Галактионова «СЭ».
Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг, который также присутствовал на пресс-конференции, заявил: «Хочется поздравить Михаила Михайловича. Важно, чтобы все болельщики знали — сотрудничество основано на доверии. Мы с ним сразу нашли общий язык. Сейчас открывается новая страница развития клуба. Есть общее понимание, куда клуб должен двигаться дальше. С помощью Галактионова мы вернем “Локомотив” на победные рельсы. Уверены, что клуб будет на первом месте».
Галактионов работает с «Локомотивом» с ноября 2022 года.
Идеальный тайминг
Примечательно, что «Локомотив» решил объявить о продлении контракта с Галактионовым на довольно негативном фоне. И вылет в Путь регионов после поражения от «Спартака» с общим счетом 3:6 — не единственная плохая новость.
Во-первых, у клуба затягивается продление контракта с лидером и капитаном, полузащитником Дмитрием Бариновым. Действующее соглашение завершается летом, переговоры идут тяжело — по данным «Чемпионата» они вовсе прекращены.
Сам 29-летний полузащитник после матча со «Спартаком» стал участником скандала — вступил в перепалку с болельщиками красно-белых, которые крутили ему средние пальцы. «Что ты там показываешь, черт? Спускайся сюда, что ты там показываешь?» — слова Баринова в цензурной версии.
Позднее в общении с журналистами Дмитрий рассказал: спровоцировавшие его фанаты извинились. Но отвечать на вопрос о контракте отказался, переадресовав его своему представителю.
Помимо проблем с Бариновым у «Локомотива» непорядок с результатами. В последних шести матчах «железнодорожники» одержали всего одну победу — над скромным «Оренбургом» в РПЛ (1:0).
Впрочем, не исключено, что болельщикам красно-зеленых как раз не хватает хороших новостей — тогда объявление о продлении контракта получилось очень своевременным.
Артем Белинин