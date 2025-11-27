Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прислал венок на церемонию прощания с бывшим футболистом сборной СССР и московского «Спартака» Никитой Симоняном.
Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. В четверг на арене «Спартака» проходит церемония прощания. Ранее Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна.
Симонян являлся победителем Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Симонян — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).