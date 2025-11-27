Семин считает важным помнить о достижениях отечественного футбола

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.55
П2
2.46
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.70
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.70
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.50
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.26
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.75
П2
6.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.67
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.49
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.70
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
2.81
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.85
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.46
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.65
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.25
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.20
X
5.33
П2
1.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.00
П2
3.66
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.92
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.80
П2
13.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.93
П2
5.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.52
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.61
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.36
X
4.57
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.20
П2
2.92
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.63
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.18
П2
7.29
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.54
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.65
П2
2.02
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2

Семин считает важным помнить о достижениях отечественного футбола

Тренер вошел в число номинантов на приз «За верность» имени Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Память людей о достижениях отечественного футбола важна. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Ранее Семин вошел в число номинантов на приз «За верность» имени Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол». Также на награду претендуют Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев, Гаджи Гаджиев и Валерий Газзаев.

«Мне приятно быть номинированным на эту премию. Вместе со мной номинированы выдающиеся люди, внесшие огромный вклад в развитие футбола, — сказал Семин. — Приятно, что люди помнят о нас, о достижениях нашего футбола, это очень важно».

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов претендует на премию «За верность» в категории «Российская премьер-лига (РПЛ)». «Дима — очень важный игрок для команды, я очень рад за него, сказал Семин. — Он ее капитан, лидер. Он давно в “Локомотиве”, и я надеюсь, что лучшие игры за клуб у него еще впереди».

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят Дегтярев, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.