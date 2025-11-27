Семин считает важным помнить о достижениях отечественного футбола

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов претендует на премию «За верность» в категории «Российская премьер-лига (РПЛ)». «Дима — очень важный игрок для команды, я очень рад за него, сказал Семин. — Он ее капитан, лидер. Он давно в “Локомотиве”, и я надеюсь, что лучшие игры за клуб у него еще впереди».