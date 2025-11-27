Семин считает важным помнить о достижениях отечественного футбола

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Память людей о достижениях отечественного футбола важна. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.
Ранее Семин вошел в число номинантов на приз «За верность» имени Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол». Также на награду претендуют Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев, Гаджи Гаджиев и Валерий Газзаев.
«Мне приятно быть номинированным на эту премию. Вместе со мной номинированы выдающиеся люди, внесшие огромный вклад в развитие футбола, — сказал Семин. — Приятно, что люди помнят о нас, о достижениях нашего футбола, это очень важно».
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов претендует на премию «За верность» в категории «Российская премьер-лига (РПЛ)». «Дима — очень важный игрок для команды, я очень рад за него, сказал Семин. — Он ее капитан, лидер. Он давно в “Локомотиве”, и я надеюсь, что лучшие игры за клуб у него еще впереди».
Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.
Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят Дегтярев, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.