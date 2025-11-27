«Зенит» поздравил Александра Кержакова с 43-летием

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» опубликовала поздравление с днём рождения в адрес бывшего нападающего «сине-бело-голубых» и сборной России по футболу Александра Кержакова.
27 ноября Кержаков отмечает своё 43-летие.
Воспитанник резерва «Зенита», форвард выступал в составе основной команды петербуржцев в периоды с 2001 по 2006 годы и с 2010 по 2017 годы, проведя 386 матчей и забив 162 мяча. Вместе с «Зенитом» Кержаков трижды становился чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка (2009/2010) и Суперкубка России (2016).
15 ноября генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв исключил возможность приглашения Кержакова на пост главного тренера основной команды нижегородцев.