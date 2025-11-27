Путин назвал Симоняна легендой футбола

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиту Симоняна легендой отечественного и мирового футбола.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна. Ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по “Спартаку” и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России», — зачитал телеграмму Путина министр спорта РФ Михаил Дегтярев на церемонии прощания с Симоняном.
Церемония прощания с олимпийским чемпионом проходит в четверг на стадионе московского «Спартака».
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.