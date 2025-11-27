Путин назвал Симоняна легендой футбола

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.60
П2
2.80
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.80
П2
2.22
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.12
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.27
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.50
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.26
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.88
П2
6.61
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.67
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.49
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.57
П2
2.66
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.70
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.46
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.65
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.46
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.25
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.32
X
5.47
П2
1.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.00
П2
3.66
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.92
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.93
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.93
П2
5.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.55
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.61
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.36
X
4.57
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.21
П2
2.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.56
П2
3.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.42
П2
3.42
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.62
П2
1.96

Путин назвал Симоняна легендой футбола

Путин назвал Симоняна легендой отечественного и мирового футбола.

Источник: Немрут Багдасарян, ТАСС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиту Симоняна легендой отечественного и мирового футбола.

Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна. Ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по “Спартаку” и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России», — зачитал телеграмму Путина министр спорта РФ Михаил Дегтярев на церемонии прощания с Симоняном.

Церемония прощания с олимпийским чемпионом проходит в четверг на стадионе московского «Спартака».

Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.