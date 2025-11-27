Лучано Спаллетти: мне до сих пор нравится Россия, там у меня родилась дочь

Главный тренер клуба Серии А Италии «Ювентус», футбольный специалист Лучано Спаллетти вспомнил о своём пребывании в России на пресс-конференции после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Будё-Глимт».
25 ноября на стадионе «Аспмюра» в Будё «старая синьора» со счётом 3:2 обыграла «жёлто-чёрных» в рамках пятого тура общего этапа ЛЧ. Таким образом, «Юве» набрал шесть очков за пять сыгранных матчей и занимает в турнирной таблице 22-ю позицию.
«Я пять лет провёл в России. Все приезжают в Россию тренировать и уезжают через три месяца. Я жил там, и у меня там даже родилась дочь, потому что мне нравилась Россия, и мне нравилась моя жена — она мне нравится до сих пор, как и Россия», — цитирует Спаллетти Corriere dello Sport.
66-летний Спаллетти руководил основной командой петербургского «Зенита» в период с декабря 2009 года по март 2014 года, приведя «сине-бело-голубых» к двум чемпионским титулам в РПЛ (2010, 2011/2012) и победе в Кубке страны (2009/2010).
30 октября пресс-служба «бьянконери» сообщила о назначении Спаллетти на пост главного тренера туринцев до конца сезона-2025/2026.