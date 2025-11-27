Лучано Спаллетти: мне до сих пор нравится Россия, там у меня родилась дочь

«Я пять лет провёл в России. Все приезжают в Россию тренировать и уезжают через три месяца. Я жил там, и у меня там даже родилась дочь, потому что мне нравилась Россия, и мне нравилась моя жена — она мне нравится до сих пор, как и Россия», — цитирует Спаллетти Corriere dello Sport.