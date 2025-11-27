Угальде забил 25 голов за «Спартак» и сравнялся с Понсе и Луисом Адриано

Цвета «красно-белых» Угальде защищает с января 2024 года, имея действующий контракт до конца июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 костариканец провёл 16 матчей в РПЛ, где забил четыре гола, а также четыре встречи в Кубке страны (два мяча). Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 15 миллионов евро.