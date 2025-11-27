Угальде забил 25 голов за «Спартак» и сравнялся с Понсе и Луисом Адриано

Как сообщила пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва», нападающий «красно-белых» и сборной Коста-Рики по футболу Манфред Угальде забил в составе «народной команды» 25 мячей во всех турнирах.
26 ноября в Москве на «РЖД Арене» 23-летний форвард забил гол в ворота «Локомотива» на 41-й минуте ответной встречи четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/2026 (3:2).
Цвета «красно-белых» Угальде защищает с января 2024 года, имея действующий контракт до конца июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 костариканец провёл 16 матчей в РПЛ, где забил четыре гола, а также четыре встречи в Кубке страны (два мяча). Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 15 миллионов евро.
28 октября в комментарии газете «Спорт-Экспресс» сам нападающий заявил, что попытается вновь повторить своё достижение и стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ-2025/2026.