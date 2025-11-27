Глушков: «Акинфеев самый именитый человек в России»

"Сравнивать отбитый пенальти Акинфеева в сегодняшнем матче с игрой чемпионата мира против Испании немного некорректно. Но все знают Игоря. Тут даже не о чем говорить. Для кого-то тяжело играть против Акинфеева в серии пенальти, а для кого-то наоборот — интересно. Все-таки самый именитый человек в России.
Играть против него все равно приятно. Акинфеев однозначно самый великий вратарь в истории современной России.
Мне тяжело говорить о голкиперах, которые играли до него. Но из тех, кого я застал, Акинфеев — самый сильный. Нынешним ребятам надо еще 10−15 лет играть, чтобы приблизиться к уровню Игоря. Поэтому тяжело загадывать, кто сопоставим с Акинфеевым«, — цитирует Глушкова “Советский спорт”.