Глушков: «Акинфеев самый именитый человек в России»

"Сравнивать отбитый пенальти Акинфеева в сегодняшнем матче с игрой чемпионата мира против Испании немного некорректно. Но все знают Игоря. Тут даже не о чем говорить. Для кого-то тяжело играть против Акинфеева в серии пенальти, а для кого-то наоборот — интересно. Все-таки самый именитый человек в России.