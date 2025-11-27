Челестини: вы спрашиваете меня о нападающих ЦСКА — спрашивайте тех, кто их взял

«Каждую неделю вы спрашиваете про нападающих. Но почему вы не спрашиваете о них тех, кто их взял? Могу объяснить, почему поменял одного, другого, но я не занимаюсь трансферами, не покупаю игроков. Я тренирую команду. Может быть, попросить клуб устроить пресс‑конференцию с участием спортивного директора? И он вам всё объяснит: что он сделал и собирается сделать», — рассказал Челестини.