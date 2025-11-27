Челестини: вы спрашиваете меня о нападающих ЦСКА — спрашивайте тех, кто их взял

В комментарии каналу «Матч ТВ» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА, швейцарский специалист Фабио Челестини высказался о вопросе комплектования основной команды «армейцев».
«Каждую неделю вы спрашиваете про нападающих. Но почему вы не спрашиваете о них тех, кто их взял? Могу объяснить, почему поменял одного, другого, но я не занимаюсь трансферами, не покупаю игроков. Я тренирую команду. Может быть, попросить клуб устроить пресс‑конференцию с участием спортивного директора? И он вам всё объяснит: что он сделал и собирается сделать», — рассказал Челестини.
Напомним, что в заявке основного состава «красно-синих» значатся пять игроков линии атаки: белорус Артём Шуманский, россияне Кирилл Глебов, Тамерлан Мусаев и Артём Сериков, а также бразилец Алеррандро. Помимо того, два форварда отправлены в аренду: аргентинский нападающий Адольфо Гайч выступает до конца сезона-2025/2026 за самарские «Крылья Советов», а малиец Секу Койта — в составе турецкого «Генчлербирлиги».
26 ноября ЦСКА переиграл махачкалинское «Динамо» в ответной встрече четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/2026 (2:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти; первый матч — 0:1) и пробился в полуфинал верхней сетки, где сыграет с «Краснодаром».
После 16 сыгранных матчей текущего сезона РПЛ «армейцы» под началом Челестини набрали 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь один пункт лидирующему «Краснодару» (34).