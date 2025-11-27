Агент Баринова: болельщики «Спартака» извинились за провокацию в адрес Дмитрия

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Локомотив», хавбека сборной России Дмитрия Баринова, высказался о конфликте своего клиента с болельщиками «Спартака».
«Что случилось? Провоцировали, а потом извинились, всё нормально. Как провоцировали? Ругались нецензурно в адрес Баринова», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».
26 ноября в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» состоялся второй четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/2026, где «Локомотив’уступил со счётом 2:3 “Спартаку”. 29-летний Баринов вывел “железнодорожников” на игру с капитанской повязкой и провёл всю встречу, не отметившись какими-либо результативными действиями. После матча поклонники “народной команды” начали провоцировать Баринова на конфликт.
В сезоне-2025/2026 полузащитник, который является воспитанником академии «красно-зелёных», провёл 15 матчей в РПЛ, где забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также семь встреч FONBET Кубка России (один ассист). Контракт Баринова с «Локо» истекает в конце июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в девять миллионов евро.