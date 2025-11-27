Агент Баринова: болельщики «Спартака» извинились за провокацию в адрес Дмитрия

В сезоне-2025/2026 полузащитник, который является воспитанником академии «красно-зелёных», провёл 15 матчей в РПЛ, где забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также семь встреч FONBET Кубка России (один ассист). Контракт Баринова с «Локо» истекает в конце июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в девять миллионов евро.