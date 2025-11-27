Гендиректор «Акрона» Плюшев: понимаем, где нужно усилиться, работа ведётся

10 ноября вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков дал небольшой комментарий сайту Metaratings.ru, где отметил, что команда может превзойти результат минувшего сезона и финишировать выше в таблице. При этом, как добавил нападающий, коллективу необходимо выкладываться на все сто процентов в зимний отрезок и на сборах.