Гендиректор «Акрона» Плюшев: понимаем, где нужно усилиться, работа ведётся

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.80
П2
2.22
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.27
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
5.51
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.26
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.99
П2
7.11
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.89
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.67
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.47
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.85
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.38
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.54
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
5.19
X
4.25
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.40
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.62
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.59
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.32
X
5.47
П2
1.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.00
П2
3.42
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.95
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.90
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.91
П2
5.11
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.60
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.68
П2
1.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.25
П2
2.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.63
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.21
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.64
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.64
П2
1.88

Гендиректор «Акрона» Плюшев: понимаем, где нужно усилиться, работа ведётся

Генеральный директор клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Акрон» Константин Клюшев в интервью «Чемпионату» высказался о планах руководства «сталеваров» на зимнее трансферное окно 2026 года.

Источник: Metaratings.ru

Генеральный директор клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Акрон» Константин Клюшев в интервью «Чемпионату» высказался о планах руководства «сталеваров» на зимнее трансферное окно 2026 года.

«Есть позиции, которые требуют нашего внимания. Это необязательно первые номера из наших списков. Понимаем, где нужно усилиться, работа ведётся. Зимой будет точечное усиление», — заявил функционер.

По итогам 16 сыгранных матчей текущего сезона РПЛ-2025/2026 «красно-чёрные» из Тольятти набрали 21 балл и занимают восьмое место в турнирной таблице. 21 ноября в домашней встрече 16-го тура чемпионата подопечные Заура Тедеева со счётом 3:2 обыграли «Сочи».

10 ноября вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков дал небольшой комментарий сайту Metaratings.ru, где отметил, что команда может превзойти результат минувшего сезона и финишировать выше в таблице. При этом, как добавил нападающий, коллективу необходимо выкладываться на все сто процентов в зимний отрезок и на сборах.