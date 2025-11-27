Гендиректор «Акрона» Плюшев: понимаем, где нужно усилиться, работа ведётся

Генеральный директор клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Акрон» Константин Клюшев в интервью «Чемпионату» высказался о планах руководства «сталеваров» на зимнее трансферное окно 2026 года.
«Есть позиции, которые требуют нашего внимания. Это необязательно первые номера из наших списков. Понимаем, где нужно усилиться, работа ведётся. Зимой будет точечное усиление», — заявил функционер.
По итогам 16 сыгранных матчей текущего сезона РПЛ-2025/2026 «красно-чёрные» из Тольятти набрали 21 балл и занимают восьмое место в турнирной таблице. 21 ноября в домашней встрече 16-го тура чемпионата подопечные Заура Тедеева со счётом 3:2 обыграли «Сочи».
10 ноября вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков дал небольшой комментарий сайту Metaratings.ru, где отметил, что команда может превзойти результат минувшего сезона и финишировать выше в таблице. При этом, как добавил нападающий, коллективу необходимо выкладываться на все сто процентов в зимний отрезок и на сборах.