Ананко заявил, что академия «Спартака» сдала позиции. «Мы на деле видим, как все происходит»

Я бы хотел видеть больше воспитанников в основной команде. Когда читаешь о ребятах, которые прошли всю академию, а теперь играют в основном составе, например, Тюкавина, радуешься. Потому что для него «Динамо» — не пустой звук. А когда приходишь, а через год чуть ли не весь состав меняется — это не очень хорошо.