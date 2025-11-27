Ананко заявил, что академия «Спартака» сдала позиции. «Мы на деле видим, как все происходит»

— Романов долгое время работал и в спартаковской академии. Как оцените ее работу в последние годы?
— Сейчас произошли изменения — ее возглавил Олег Дмитриевич Денисов. Надеюсь, мы увидим некую подпитку. Видно, что руководство хочет развивать эту сферу. На примере Батракова и Кисляка заметно, что ребята у нас есть, но другое дело, что им надо доверять. Не сомневаюсь — такие игроки есть и в «Спартаке».
Я бы хотел видеть больше воспитанников в основной команде. Когда читаешь о ребятах, которые прошли всю академию, а теперь играют в основном составе, например, Тюкавина, радуешься. Потому что для него «Динамо» — не пустой звук. А когда приходишь, а через год чуть ли не весь состав меняется — это не очень хорошо.
Сдала ли позиции академия в последние годы? Думаю, да. Мы на деле видим, как все происходит. С этим и связаны перестановки в академии. Будем надеяться, что у Денисова получится. Думаю, все сотрудники задумаются, потому что прежде всего надо с себя спрашивать, а не искать виноватых.
В первую очередь все идет от головы. Важны не только тренировки, а еще подготовка, питание. «Спартак» всегда был олицетворением этой дисциплины. Это тоже надо развивать и прививать., — сказал Ананко в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.