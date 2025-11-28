Лидерская гонка в РПЛ все жарче. Кто оступится первым — «Краснодар», «Зенит» или ЦСКА?

«Балтика» — «Спартак»: на сколько хватит куража красно-белым?
Вадима Романова сразу после назначения и. о. кинули в пекло — сначала дерби с ЦСКА, затем — выезд к «Локомотиву» в рамках Кубка. Две встречи с одними из самых сильных команд этого сезона. Пока можно точно сказать, что первые тесты новый тренер прошел очень успешно. И дело не только в добытых двух победах.
Видно, что «Спартак» оживает. Становится более вертикальным и агрессивным, активно работают фланги, а Барко с Угальде наконец-то все более похожи на самих себя лучшего образца. Но, конечно, перехваливать красно-белых тоже не стоит. Вполне возможно, что это просто временный эффект от смены тренера, который регулярно срабатывает в футболе. Сейчас же ждет еще одна проверка на прочность.
«Балтика» — лучшая команда чемпионата по игре в обороне, всего 7 пропущенных мячей за 17 матчей. Последние пять встреч калининградцы и вовсе провели на ноль. Комплименты и защитникам, и вратарю Бориско, одному из открытий этого сезона. Сам «Спартак» наверняка в курсе силы оппонента — в первом круге без шансов уступил ему 0:3. Теперь ожидает выездной матч в Калининград, где «Балтика» традиционно особенно сильна. И, есть такое подозрение, на этот раз красно-белым будет куда тяжелее, чем с ЦСКА и «Локо».
«Ростов» — «Локомотив»: провал недавнего лидера
Железнодорожникам пора приходить в себя. Всего одна победа в последних пяти матчах контрастирует с очень уверенным стартом сезона. Понятно, что ресурс у «Локо» не бесконечный, только что после травм вернулись Воробьев и Пиняев, которым еще предстоит набрать форму. Но если до зимней паузы так продолжится и дальше, легко можно выпасть из группы лидеров.
Пока красно-зеленые все еще в ней, до первой строчки всего три очка, так что надо подсобраться. В «Локомотиве» не сомневаются в правильности выбранного курса, о чем свидетельствует недавнее продление контракта Михаила Галактионова.
Что касается «Ростова», то его сезон выходит неоднозначным. Команда идет на 10-м месте в таблице, а недавно оформила выход в кубковый полуфинал Пути регионов. Поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в 16-м туре должно подстегнуть команду, которая впервые с августа пропустила в чемпионате больше одного мяча (случилось это, кстати, в матче первого круга с «Локомотивом»). Теперь придется закрывать брешь в отсутствие Чистякова. Посмотрим, что придумает Джонатан Альба.
ЦСКА — «Оренбург»: у армейцев кончаются силы?
Похоже на то, что постепенно выдыхается и ЦСКА. Армейцы в предыдущем туре уступили «Спартаку» (0:1), а в Кубке с большим скрипом прошли махачкалинское «Динамо». Армейцам по-прежнему не хватает в первую очередь забивного форварда. Лучший бомбардир команды в этом сезоне — Иван Обляков (7 голов), и так в идеале быть не должно.
Но в целом красно-синие все равно выступают выше ожиданий и к 17-м туру подошли на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл. Забирать три очка с «Оренбургом» нужно кровь из носу, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. Но легко точно не будет. После прихода Ильдара Ахметзянова «Оренбург» возмужал и сейчас навязывает бой любому оппоненту, в пяти турах подряд команда не пропускала более одного мяча, обыграла «Сочи» и отстояла ничью с «Балтикой». Нужно отрываться от зоны вылета, и лучше не откладывать это дело до весенней части сезона.
«Краснодар» — «Крылья Советов»: формирование чемпионского характера
Постепенно прибавляют и «Крылья», которые на старте чемпионата смотрелись совсем разобранными. Ничья с «Зенитом» и победа над «Ростовом» помогли самарцам оторваться от зоны вылета, в хорошей форме форвард Олейников, который способен напрячь оборону чемпиона. Магомед Адиев считает, что команду наконец-то прорвало. Что ж, посмотрим, надолго ли хватит этого запала.
Что касается «Краснодара», то мы видим формирование настоящего чемпионского характера. В последние недели «быки» переживают не лучшие времена — «Балтика» и «Локомотив» дали серьезный бой, и потерянные очки в матчах с ними не позволили создать комфортный гандикап. Но «Краснодар» показывает, что умеет сжимать зубы и не разваливаться. То, чего команде не хватало очень долгое время. Встреча с «Крыльями» — отличная возможность попробовать увеличить отрыв от преследователей, тем более те вполне могут потерять очки уже в этом туре.
«Зенит» — «Рубин»: где стабильность?
«Зенит», как и «Краснодар», в последнее время тоже не в лучшей форме. Потеряны очки с «Крыльями», а победа над «Пари НН» в предыдущем туре далась с трудом. Качество игры в Нижнем Новгороде Максим Глушенков оценил как ужасное, отметив, что его команда создала всего два момента, которые удалось реализовать.
«Зениту» явно не хватает стабильности на дистанции, и подкреплять свои претензии на титул нужно в первую очередь за счет поступательного движения. «Рубин» сейчас на спаде, в последних пяти турах казанцы забили всего один гол. А тут еще не поможет лучший футболист команды Мирлинд Даку, получивший травму в матче с «Ахматом». Потому потеря очков питерцами в предстоящем туре вряд ли будет воспринята иначе чем провал.
«Ахмат» — «Динамо»: переходный этап
Способен ли Ролан Гусев повторить успешную реанимацию, которую провел в «Динамо» в конце прошлого сезона? Может, стоило довериться ему и в этой кампании не приглашать Карпина? Такие вопросы наверняка сейчас посещают многих фанатов «Динамо». Стартовый отрезок при новом тренере пока диктует положительный ответ — бело-голубые уверенно забрали встречу с колючей Махачкалой. Конечно, девятое место не соответствует амбициям команды, но и мечтать о попадании хотя бы в топ-5 сейчас уже как-то слишком оптимистично.
Нынешний сезон будет для «Динамо» переходным, и сейчас Гусеву важно заложить фундамент на будущее. Матч с «Ахматом» должен в этом помочь. Грозненцы в последнее время совсем не в форме — всего одно набранное очко в последних пяти встречах. Но при своих трибунах «Ахмат» традиционно дает бой, и это москвичам точно стоит учитывать. Расслабляться слишком рано.