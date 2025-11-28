Лидерская гонка в РПЛ все жарче. Кто оступится первым — «Краснодар», «Зенит» или ЦСКА?

Но в целом красно-синие все равно выступают выше ожиданий и к 17-м туру подошли на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл. Забирать три очка с «Оренбургом» нужно кровь из носу, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. Но легко точно не будет. После прихода Ильдара Ахметзянова «Оренбург» возмужал и сейчас навязывает бой любому оппоненту, в пяти турах подряд команда не пропускала более одного мяча, обыграла «Сочи» и отстояла ничью с «Балтикой». Нужно отрываться от зоны вылета, и лучше не откладывать это дело до весенней части сезона.